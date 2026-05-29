대용량으로 즐긴다…티젠, ‘요밀 팥빙수맛 대용량 원통형’

[리얼푸드=육성연 기자] 건강음료 전문기업 티젠(TEAZEN)이 고단백 셰이크 ‘요밀(YO! MEAL) 팥빙수맛’을 대용량 원통형으로 선보인다고 29일 전했다. 오는 31일 올리브영 온라인몰에서 처음 선보인다.
이번 신제품은 올해 초 ‘요밀 팥빙수 맛’ 파우치형 출시 이후 소비자들의 대용량 요청을 반영해 기획됐다. 기존 45g 파우치 기준 14회 분량을 담은 630g 대용량 제품이다.
‘요밀 팥빙수 맛’은 팥빙수 맛을 단백질 쉐이크로 구현했다. 국내산 팥과 콘플레이크를 활용했다.
1회(45g) 섭취 기준 단백질 20g과 식이섬유 7g을 함유한 고단백, 고식이섬유 제품이다. 여기에 포스트바이오틱스를 추가했고 트랜스지방은 뺐다. 소화와 흡수가 빠른 동물성 단백질(농축유청단백질)과 유당이 없는 식물성 단백질(분리대두단백질)을 함께 배합했다.
티젠 관계자는 “고물가에 확산하고 있는 ‘조금 더 싸게, 오래 먹자’는 소비 심리를 반영해 ‘요밀 팥빙수맛’ 대용량 제품을 선보이게 됐다”고 밝혔다.
gorgeous@heraldcorp.com
Most Read Stories
REAL FOODSPREMIUM
MARKET TRENDS
May 27. 2026
브라질 외식업계에서 ‘클럽 샌드위치(Club Sandwich)’가 다시 주목받고 있다. 고급 레스토랑과 호텔을 중심으로 프리미엄 메뉴로 재해석되는 추세다. 한국농수산식품유통공사(aT)의 농식품수출정보(KATI)에 따르 미국 사교클럽 문화에서 유래한 클럽 샌드위치는 토스트 식빵 사이에 닭고기, 베이컨, 채소 등을 넣은 형태다. 최근에는 이러한 ‘익숙한 메뉴’를 현대적인 감각으로 재해석하는 흐름이 강해지면서 다시 외식업계 핵심 트렌드 중 하나로 떠오르고 있다. 최근 글로벌 외식 트렌드에서는 완전히 새로운 메뉴보다 소비자에게 익숙한 음식에 프리미엄 요소를 더하는 전략이 확산하고 있다. 클럽 샌드위치는 대표 사례로 꼽힌다. 소비자들은 ‘편안함(comfort food)’과 ‘고급스러움’을 동시에 제공하는 메뉴에 관심을 보인다. 향수를 자극하면서도 현대적인 재료와 플레이팅을 결합한 메뉴가 만족도를 높이고 있다는 해석이다. 상파울루의 럭셔리 호텔인 Rosewood Sao Paulo 내 레스토랑