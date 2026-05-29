초코볼로 바삭…투썸플레이스 ‘떠먹는 아박’ 신제품 2종

[리얼푸드=육성연 기자] 디저트 카페 투썸플레이스가 대표 디저트 ‘떠먹는 아박’의 신규 라인업 2종을 선보인다.
29일 투썸플레이스에 따르면 신제품은 ‘떠먹는 초코 크런치 아박’과 ‘떠먹는 딸기 초코 크런치 아박’이다. ‘크런치 아박’은 바삭한 초코볼을 더한 것이 특징이다.
‘떠먹는 초코 크런치 아박’은 크런치 초코볼의 톡톡 씹히는 식감과 마스카포네 초코 크림, 블랙 쿠키가 어우러진 제품이다. ‘떠먹는 딸기 초코 크런치 아박’은 화이트 바닐라 초코 크림과 베리 콤포트를 넣었다.
투썸플레이스 관계자는 “신제품은 아박 특유의 꾸덕한 매력에 최근 디저트 트렌드로 주목받는 ‘바삭함’을 더한 제품”이라고 소개했다.
gorgeous@heraldcorp.com
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May 27. 2026
브라질 외식업계에서 ‘클럽 샌드위치(Club Sandwich)’가 다시 주목받고 있다. 고급 레스토랑과 호텔을 중심으로 프리미엄 메뉴로 재해석되는 추세다. 한국농수산식품유통공사(aT)의 농식품수출정보(KATI)에 따르 미국 사교클럽 문화에서 유래한 클럽 샌드위치는 토스트 식빵 사이에 닭고기, 베이컨, 채소 등을 넣은 형태다. 최근에는 이러한 ‘익숙한 메뉴’를 현대적인 감각으로 재해석하는 흐름이 강해지면서 다시 외식업계 핵심 트렌드 중 하나로 떠오르고 있다. 최근 글로벌 외식 트렌드에서는 완전히 새로운 메뉴보다 소비자에게 익숙한 음식에 프리미엄 요소를 더하는 전략이 확산하고 있다. 클럽 샌드위치는 대표 사례로 꼽힌다. 소비자들은 ‘편안함(comfort food)’과 ‘고급스러움’을 동시에 제공하는 메뉴에 관심을 보인다. 향수를 자극하면서도 현대적인 재료와 플레이팅을 결합한 메뉴가 만족도를 높이고 있다는 해석이다. 상파울루의 럭셔리 호텔인 Rosewood Sao Paulo 내 레스토랑