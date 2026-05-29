초코볼로 바삭…투썸플레이스 ‘떠먹는 아박’ 신제품 2종

[리얼푸드=육성연 기자] 디저트 카페 투썸플레이스가 대표 디저트 ‘떠먹는 아박’의 신규 라인업 2종을 선보인다.

29일 투썸플레이스에 따르면 신제품은 ‘떠먹는 초코 크런치 아박’과 ‘떠먹는 딸기 초코 크런치 아박’이다. ‘크런치 아박’은 바삭한 초코볼을 더한 것이 특징이다.

‘떠먹는 초코 크런치 아박’은 크런치 초코볼의 톡톡 씹히는 식감과 마스카포네 초코 크림, 블랙 쿠키가 어우러진 제품이다. ‘떠먹는 딸기 초코 크런치 아박’은 화이트 바닐라 초코 크림과 베리 콤포트를 넣었다.

투썸플레이스 관계자는 “신제품은 아박 특유의 꾸덕한 매력에 최근 디저트 트렌드로 주목받는 ‘바삭함’을 더한 제품”이라고 소개했다.

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