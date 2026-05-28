롯데뉴욕팰리스, 도쿄 ‘스시 미타니’ 레스토랑 연다

[리얼푸드=육성연 기자] 도쿄 스시 레스토랑 ‘스시 미타니’의 뉴욕 지점 ‘미타니 뉴욕(MITANI New York)’이 롯데뉴욕팰리스(Lotte New York Palace) 1층에 문을 열었다.
28일 롯데호텔에 따르면 롯데뉴욕팰리스는 ‘미타니 뉴욕’을 통해 글로벌 미식 콘텐츠 경쟁력을 한층 강화하고, 뉴욕 럭셔리 호텔 시장에서 차별화된 다이닝 경험을 제안할 계획이다. 뉴욕 지점에서도 미타니만의 스시와 주류, 티 페어링이 어우러진 차별화된 다이닝 경험을 선보인다.
미타니 뉴욕은 각각 6석 규모의 스시 카운터를 갖춘 두 개의 독립된 다이닝룸으로 운영된다. 하루 운영 좌석 수를 제한해 세심한 서비스를 제공할 예정이다.
1882년에 건립된 롯데뉴욕팰리스는 맨해튼 미드타운 중심부에 있는 럭셔리 호텔이다. 총 909개 객실과 20여 개의 연회장을 갖추고 있다.
롯데뉴욕팰리스 관계자는 “‘미타니 뉴욕’을 통해 글로벌 고객들이 일본 정통 스시 문화를 경험할 수 있기를 바란다”고 말했다.
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May 27. 2026
브라질 외식업계에서 ‘클럽 샌드위치(Club Sandwich)’가 다시 주목받고 있다. 고급 레스토랑과 호텔을 중심으로 프리미엄 메뉴로 재해석되는 추세다. 한국농수산식품유통공사(aT)의 농식품수출정보(KATI)에 따르 미국 사교클럽 문화에서 유래한 클럽 샌드위치는 토스트 식빵 사이에 닭고기, 베이컨, 채소 등을 넣은 형태다. 최근에는 이러한 ‘익숙한 메뉴’를 현대적인 감각으로 재해석하는 흐름이 강해지면서 다시 외식업계 핵심 트렌드 중 하나로 떠오르고 있다. 최근 글로벌 외식 트렌드에서는 완전히 새로운 메뉴보다 소비자에게 익숙한 음식에 프리미엄 요소를 더하는 전략이 확산하고 있다. 클럽 샌드위치는 대표 사례로 꼽힌다. 소비자들은 ‘편안함(comfort food)’과 ‘고급스러움’을 동시에 제공하는 메뉴에 관심을 보인다. 향수를 자극하면서도 현대적인 재료와 플레이팅을 결합한 메뉴가 만족도를 높이고 있다는 해석이다. 상파울루의 럭셔리 호텔인 Rosewood Sao Paulo 내 레스토랑