뉴욕 아이스크림 ‘밴루엔’, 올 여름 강남역 상륙

[리얼푸드=육성연 기자] 디저트 카페 투썸플레이스가 미국 아이스크림 브랜드 밴루엔(Van Leeuwen)의 첫 매장을 서울 강남 지역에 연다고 27일 밝혔다.
투썸플레이스는 올해 초 밴루엔과 국내 마스터 프랜차이즈 계약(MFA)을 체결했다. 올 여름 국내에 공식 론칭하고, 강남역점을 시작으로 연내 추가 매장을 이어갈 예정이다.
대표 메뉴인 ‘바닐라 빈’은 마다가스카르산 버번 바닐라빈을 통째로 갈아 넣는다. 이 외에 이탈리아 시칠리아 에트나 화산 토양에서 자란 피스타치오를 사용한 ‘시칠리안 피스타치오’, ‘얼그레이 티’ 등을 선보인다.
투썸플레이스 관계자는 “밴루엔은 2008년 아이스크림 트럭으로 시작한 이래, 제품에 대한 확고한 철학과 감각적인 브랜드를 바탕으로 글로벌 셀럽에게 사랑받아 온 아이스크림”이라고 소개했다.
gorgeous@heraldcorp.com
Most Read Stories
REAL FOODSPREMIUM
MARKET TRENDS
May 27. 2026
브라질 외식업계에서 ‘클럽 샌드위치(Club Sandwich)’가 다시 주목받고 있다. 고급 레스토랑과 호텔을 중심으로 프리미엄 메뉴로 재해석되는 추세다. 한국농수산식품유통공사(aT)의 농식품수출정보(KATI)에 따르 미국 사교클럽 문화에서 유래한 클럽 샌드위치는 토스트 식빵 사이에 닭고기, 베이컨, 채소 등을 넣은 형태다. 최근에는 이러한 ‘익숙한 메뉴’를 현대적인 감각으로 재해석하는 흐름이 강해지면서 다시 외식업계 핵심 트렌드 중 하나로 떠오르고 있다. 최근 글로벌 외식 트렌드에서는 완전히 새로운 메뉴보다 소비자에게 익숙한 음식에 프리미엄 요소를 더하는 전략이 확산하고 있다. 클럽 샌드위치는 대표 사례로 꼽힌다. 소비자들은 ‘편안함(comfort food)’과 ‘고급스러움’을 동시에 제공하는 메뉴에 관심을 보인다. 향수를 자극하면서도 현대적인 재료와 플레이팅을 결합한 메뉴가 만족도를 높이고 있다는 해석이다. 상파울루의 럭셔리 호텔인 Rosewood Sao Paulo 내 레스토랑