뉴욕 아이스크림 ‘밴루엔’, 올 여름 강남역 상륙

[리얼푸드=육성연 기자] 디저트 카페 투썸플레이스가 미국 아이스크림 브랜드 밴루엔(Van Leeuwen)의 첫 매장을 서울 강남 지역에 연다고 27일 밝혔다.

투썸플레이스는 올해 초 밴루엔과 국내 마스터 프랜차이즈 계약(MFA)을 체결했다. 올 여름 국내에 공식 론칭하고, 강남역점을 시작으로 연내 추가 매장을 이어갈 예정이다.

대표 메뉴인 ‘바닐라 빈’은 마다가스카르산 버번 바닐라빈을 통째로 갈아 넣는다. 이 외에 이탈리아 시칠리아 에트나 화산 토양에서 자란 피스타치오를 사용한 ‘시칠리안 피스타치오’, ‘얼그레이 티’ 등을 선보인다.

투썸플레이스 관계자는 “밴루엔은 2008년 아이스크림 트럭으로 시작한 이래, 제품에 대한 확고한 철학과 감각적인 브랜드를 바탕으로 글로벌 셀럽에게 사랑받아 온 아이스크림”이라고 소개했다.

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