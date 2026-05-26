식이섬유 3000mg…20가지 채소 담은 티젠 ‘샐러드쏙’

[리얼푸드=육성연 기자] 티젠(TEAZEN)이 샐러드 ‘샐러드쏙’을 선보인다고 26일 전했다.
‘티젠 샐러드쏙’은 1포에 당근, 양배추, 토마토, 브로콜리, 셀러리 등 20가지 채소와 치커리식이섬유까지 함유했다. 식이섬유 3000mg을 채울 수 있다.
여기에 경북산 풋사과로 발효한 티젠 애플사이다비니거 2000mg과 NFC 당근착즙액 3000mg을 조합했다. 열량은 1포당 10kcal다. 저당 설계로 식전 혈당 부담도 최소화했다.
1포 그대로 식전에 마시거나, 물과 함께 주스처럼 또는 탄산수와 함께 에이드로 즐길 수 있다.
티젠 관계자는 “건강한 식습관에 관심은 높아졌지만, 일상에서 채소를 꾸준히 챙겨 먹기 어려운 소비자들을 위해 샐러드쏙을 기획했다”고 말했다.
티젠은 신제품 출시 기념으로 올리브영 온오프라인 매장에서 오는 31일부터 6월 5일까지 ‘티젠 샐러드쏙’을 47% 할인 판매한다.
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May 20. 2026
“떡볶이나 불닭볶음면을 먹을 땐 시원한 막걸리를 함께 곁들인다”. 최근 한국의 매운맛에 푹빠진 미국인 조나단 씨는 코트라(KOTRA)에서 “가족과 함께 한국 영화와 드라마를 시청하면서 한국 음식을 접하게 되었고, 자연스럽게 한국 술로 관심이 이어졌다”고 말했다. 이어 “한국 전통주인 막걸리는 매운 한국 음식과 페어링이 좋고, 구매하기도 어렵지 않아 종종 집에서 마시곤 한다”고 덧붙였다. 미국 시장에서 한국 술이 주목받고 있다. 실제 최근 수년간 미국 내 한국 술 시장은 꾸준히 성장하고 있다. 이는 미국 내 주류 소비가 감소한 것과 대조적이다. 전문가들은 ‘선택과 집중’ 현상이 일어나고 있다고 분석했다. 전체적인 음주량은 줄고 있지만 한번 마실 때 특별하고, 도수가 너무 높지 않으며, 문화적인 스토리가 있는 술을 찾는다. 베리파이드 마켓리서치(Verified Market Research) 보고서는 미 지역 내 한류 확산과 한식의 인기로 소주도 인기를 얻고 있다며, 특히 MZ세대가 소주