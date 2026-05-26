식이섬유 3000mg…20가지 채소 담은 티젠 ‘샐러드쏙’

[리얼푸드=육성연 기자] 티젠(TEAZEN)이 샐러드 ‘샐러드쏙’을 선보인다고 26일 전했다.

‘티젠 샐러드쏙’은 1포에 당근, 양배추, 토마토, 브로콜리, 셀러리 등 20가지 채소와 치커리식이섬유까지 함유했다. 식이섬유 3000mg을 채울 수 있다.

여기에 경북산 풋사과로 발효한 티젠 애플사이다비니거 2000mg과 NFC 당근착즙액 3000mg을 조합했다. 열량은 1포당 10kcal다. 저당 설계로 식전 혈당 부담도 최소화했다.

1포 그대로 식전에 마시거나, 물과 함께 주스처럼 또는 탄산수와 함께 에이드로 즐길 수 있다.

티젠 관계자는 “건강한 식습관에 관심은 높아졌지만, 일상에서 채소를 꾸준히 챙겨 먹기 어려운 소비자들을 위해 샐러드쏙을 기획했다”고 말했다.

티젠은 신제품 출시 기념으로 올리브영 온오프라인 매장에서 오는 31일부터 6월 5일까지 ‘티젠 샐러드쏙’을 47% 할인 판매한다.

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