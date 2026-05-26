제철 과일에 벌집꿀…설빙 ‘벌집꿀수박설빙’·‘벌집꿀메론설빙’

[리얼푸드=육성연 기자] 디저트 카페 설빙이 ‘벌집꿀수박설빙’과 ‘벌집꿀메론설빙’ 등 여름 신메뉴를 오는 27일 출시한다.

이번 신메뉴는 수박과 메론 등 여름 제철 과일에 ‘벌집꿀’을 더한 것이 특징이다. 시즌 한정 메뉴인 ‘벌집꿀수박설빙’과 ‘벌집꿀메론설빙’은 우유얼음 위에 제철 수박과 멜론을 올리고, 그 위에 벌집꿀을 통째로 얹었다. 벌집꿀수박설빙에는 나타드코코를, 벌집꿀메론설빙에는 시리얼을 토핑으로 더했다.

이와 함께 설빙은 매년 인기 시즌 메뉴도 함께 운영한다. 지난해 여름 인기를 끌었던 ‘수박화채설빙’과 ‘과일화채설빙’은 우유얼음 위에 제철 과일을 올리고 설빙소다를 더해 즐기는 화채형 빙수 메뉴다. 올해는 설빙소다를 한층 부드러운 맛으로 개선했다.

‘밀크팥메론설빙’과 ‘요거치즈메론설빙’은 멜론에 팥·찹쌀떡, 치즈케이크·요거트 아이스크림 등의 토핑을 더했다. 여름철 음료인 ‘생수박주스’, ‘생메론밀크스무디’도 함께 선보인다.

설빙 관계자는 “여름은 설빙이 한 해 중 가장 많은 고객과 만나는 시즌인 만큼, 제철 과일 본연의 맛을 살린 디저트를 제안한다”고 전했다.

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