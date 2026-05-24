한국 코카-콜라, ‘2026 장학금 수여식’ …차범근 “과거 장학금 받고 목표 이뤄”

[리얼푸드=육성연 기자] 한국 코카-콜라사가 ‘2026 코카-콜라 장학금 수여식’을 진행했다고 24일 밝혔다.
지난 23일 서울 본사에서 진행된 수여식에서는 전국 각지에서 선발된 40명의 청소년에게 1인당 300만원씩, 총 1억 2000만원 규모의 장학금이 수여됐다.
‘코카-콜라 장학금’은 한국 코카-콜라가 미래 세대의 꿈과 도전을 응원하기 위해 운영하는 프로그램이다. 올해도 밀알복지재단, 환경재단, 한국다문화청소년협회, 팀차붐 등 4개 파트너 기관과 협력해 장학생을 선발했다.
팀차붐 이사장이자 청소년 시절 코카-콜라 장학생이었던 차범근 전 국가대표팀 감독은 “과거 코카콜라 장학금을 받은 순간이 큰 힘이 되어 결국 국가대표 축구선수라는 목표를 이룰 수 있었다”고 말했다. 전 축구 국가대표 이영표 축구 해설위원도 ‘드림 스피치’ 연사로 참여했다.
이준엽 한국 코카-콜라 대표는 “‘코카-콜라 장학금’은 꿈을 향해 나아가는 청소년들이 응원받아야 한다는 믿음으로 이어온 역사 깊은 프로그램”이라고 전했다.
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May 20. 2026
“떡볶이나 불닭볶음면을 먹을 땐 시원한 막걸리를 함께 곁들인다”. 최근 한국의 매운맛에 푹빠진 미국인 조나단 씨는 코트라(KOTRA)에서 “가족과 함께 한국 영화와 드라마를 시청하면서 한국 음식을 접하게 되었고, 자연스럽게 한국 술로 관심이 이어졌다”고 말했다. 이어 “한국 전통주인 막걸리는 매운 한국 음식과 페어링이 좋고, 구매하기도 어렵지 않아 종종 집에서 마시곤 한다”고 덧붙였다. 미국 시장에서 한국 술이 주목받고 있다. 실제 최근 수년간 미국 내 한국 술 시장은 꾸준히 성장하고 있다. 이는 미국 내 주류 소비가 감소한 것과 대조적이다. 전문가들은 ‘선택과 집중’ 현상이 일어나고 있다고 분석했다. 전체적인 음주량은 줄고 있지만 한번 마실 때 특별하고, 도수가 너무 높지 않으며, 문화적인 스토리가 있는 술을 찾는다. 베리파이드 마켓리서치(Verified Market Research) 보고서는 미 지역 내 한류 확산과 한식의 인기로 소주도 인기를 얻고 있다며, 특히 MZ세대가 소주