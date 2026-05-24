한국 코카-콜라, ‘2026 장학금 수여식’ …차범근 “과거 장학금 받고 목표 이뤄”

[리얼푸드=육성연 기자] 한국 코카-콜라사가 ‘2026 코카-콜라 장학금 수여식’을 진행했다고 24일 밝혔다.

지난 23일 서울 본사에서 진행된 수여식에서는 전국 각지에서 선발된 40명의 청소년에게 1인당 300만원씩, 총 1억 2000만원 규모의 장학금이 수여됐다.

‘코카-콜라 장학금’은 한국 코카-콜라가 미래 세대의 꿈과 도전을 응원하기 위해 운영하는 프로그램이다. 올해도 밀알복지재단, 환경재단, 한국다문화청소년협회, 팀차붐 등 4개 파트너 기관과 협력해 장학생을 선발했다.

팀차붐 이사장이자 청소년 시절 코카-콜라 장학생이었던 차범근 전 국가대표팀 감독은 “과거 코카콜라 장학금을 받은 순간이 큰 힘이 되어 결국 국가대표 축구선수라는 목표를 이룰 수 있었다”고 말했다. 전 축구 국가대표 이영표 축구 해설위원도 ‘드림 스피치’ 연사로 참여했다.

이준엽 한국 코카-콜라 대표는 “‘코카-콜라 장학금’은 꿈을 향해 나아가는 청소년들이 응원받아야 한다는 믿음으로 이어온 역사 깊은 프로그램”이라고 전했다.

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