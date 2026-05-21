기름도 골라 먹는 시대…제이비케이랩 ‘노유파’로 지질 관리 전략 강화

[리얼푸드=육성연 기자] 국내 제약·바이오 기업 제이비케이랩(JBKLAB)이 건강한 오일 마케팅을 강화하고 있다.
제이비케이랩은 ‘노유파’를 전문 건강관리 영역과 일상 건강관리 영역으로 세분화해 각각 다른 브랜드로 운영하고 있다. 의학·약학박사인 장봉근 대표가 고안한 ‘노유파’는 ‘산화와 변성이 거의 없는 필수 불포화지방산’을 의미한다. 천연 식물 원료를 활용해 양질의 필수지방산을 제공한다.
자사 약국 영양상담 브랜드인 셀메드(CellMed)를 통해서는 노유파 기반 제품인 ‘유파플렉스 알파’를 판매한다. 해바라기씨, 치아시드, 대마 씨 등 식물 원료에서 추출한 식물성 오메가-3·6·9 필수지방산을 균형 있게 배합한 제품이다.
천연 오메가 오일 브랜드 ‘수에보(SUEVO)’는 독자적인 RT(Room Temperature) 특수 착유 공법을 적용해 압착 과정에서 발생하는 미세한 마찰열까지 최소화했다.
생식용으로 설계된 ‘천연 오메가 블렌딩 오일’은 오메가-3와 오메가-6를 균형 있게 배합했다.
장봉근 제이비케이랩 대표는 “15~25도 환경에서 추출한 노유파 기름 기반 제품은 건강한 세포막 형성과 체내 균형 유지에 도움을 줄 수 있도록 설계했다”고 말했다.
gorgeous@heraldcorp.com
Most Read Stories
REAL FOODSPREMIUM
MARKET TRENDS
May 20. 2026
“떡볶이나 불닭볶음면을 먹을 땐 시원한 막걸리를 함께 곁들인다”. 최근 한국의 매운맛에 푹빠진 미국인 조나단 씨는 코트라(KOTRA)에서 “가족과 함께 한국 영화와 드라마를 시청하면서 한국 음식을 접하게 되었고, 자연스럽게 한국 술로 관심이 이어졌다”고 말했다. 이어 “한국 전통주인 막걸리는 매운 한국 음식과 페어링이 좋고, 구매하기도 어렵지 않아 종종 집에서 마시곤 한다”고 덧붙였다. 미국 시장에서 한국 술이 주목받고 있다. 실제 최근 수년간 미국 내 한국 술 시장은 꾸준히 성장하고 있다. 이는 미국 내 주류 소비가 감소한 것과 대조적이다. 전문가들은 ‘선택과 집중’ 현상이 일어나고 있다고 분석했다. 전체적인 음주량은 줄고 있지만 한번 마실 때 특별하고, 도수가 너무 높지 않으며, 문화적인 스토리가 있는 술을 찾는다. 베리파이드 마켓리서치(Verified Market Research) 보고서는 미 지역 내 한류 확산과 한식의 인기로 소주도 인기를 얻고 있다며, 특히 MZ세대가 소주