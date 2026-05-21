기름도 골라 먹는 시대…제이비케이랩 ‘노유파’로 지질 관리 전략 강화

[리얼푸드=육성연 기자] 국내 제약·바이오 기업 제이비케이랩(JBKLAB)이 건강한 오일 마케팅을 강화하고 있다.

제이비케이랩은 ‘노유파’를 전문 건강관리 영역과 일상 건강관리 영역으로 세분화해 각각 다른 브랜드로 운영하고 있다. 의학·약학박사인 장봉근 대표가 고안한 ‘노유파’는 ‘산화와 변성이 거의 없는 필수 불포화지방산’을 의미한다. 천연 식물 원료를 활용해 양질의 필수지방산을 제공한다.

자사 약국 영양상담 브랜드인 셀메드(CellMed)를 통해서는 노유파 기반 제품인 ‘유파플렉스 알파’를 판매한다. 해바라기씨, 치아시드, 대마 씨 등 식물 원료에서 추출한 식물성 오메가-3·6·9 필수지방산을 균형 있게 배합한 제품이다.

천연 오메가 오일 브랜드 ‘수에보(SUEVO)’는 독자적인 RT(Room Temperature) 특수 착유 공법을 적용해 압착 과정에서 발생하는 미세한 마찰열까지 최소화했다.

생식용으로 설계된 ‘천연 오메가 블렌딩 오일’은 오메가-3와 오메가-6를 균형 있게 배합했다.

장봉근 제이비케이랩 대표는 “15~25도 환경에서 추출한 노유파 기름 기반 제품은 건강한 세포막 형성과 체내 균형 유지에 도움을 줄 수 있도록 설계했다”고 말했다.

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