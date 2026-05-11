제주 애플망고와 시나몬 배…JW 메리어트 호텔의 여름 빙수 2종

[리얼푸드=육성연 기자] JW 메리어트 호텔 서울이 여름 빙수 2종을 선보인다고 11일 알렸다. ‘페어’-팩트 딜라이트(‘Pear’-fect Delight) 시나몬 배 빙수와 제주 애플망고(Jeju Apple Mango) 빙수다.
‘페어’-팩트 딜라이트 시나몬 배 빙수는 하나의 과일을 다양한 방식으로 구성한 것이 특징이다. 배 우유를 활용한 얼음, 연유에 적신 배, 생과일 배, 시나몬 시럽에 절인 배 등 네 가지 형태로 배를 활용했다.
시나몬 시럽에 절인 배에는 크림치즈, 연유에 적신 배, 캔디드 월넛을 함께 구성했다. 사용된 배는 전라남도 나주산이다.
제주 애플망고 빙수는 우유 얼음에 망고 시럽에 절인 애플망고를 구성한 메뉴다.
빙수 2종은 오는 18일부터 9월 13일까지 호텔 8층 더 라운지에서 이용할 수 있다. 가격은 ‘페어’-팩트 딜라이트 시나몬 배 빙수 9만원, 제주 애플망고 빙수 12만원이다.
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May 11. 2026
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