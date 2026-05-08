더본코리아, 무자본 창업 지원한다…특수임무유공자회와 MOU

특수임무유공자 및 가족 보훈 예우

[리얼푸드=정대한 기자] 더본코리아가 지난 7일 특수임무유공자회와 보훈 예우 상생 협력을 위한 업무협약(MOU)을 체결했다고 밝혔다.

이번 협약에 따라 더본코리아는 메뉴 개발, 매장 운영, 유통 등 외식 사업 전반의 노하우를 활용해 특수임무유공자와 가족의 무자본 창업을 지원한다. 일반 상권과 달리 소비자 수요가 꾸준히 보장되는 입지를 고려하고, 창업 희망자의 상황과 입지 특성에 맞춘 지원 방안을 마련할 계획이다.

특수임무유공자회는 창업 지원 사업이 원활히 추진될 수 있도록 협조하고, 더본코리아와의 발전적 교류 방안 마련에 협력하기로 했다.

백종원 더본코리아 대표는 “이번 협약이 특수임무유공자와 가족분들에게 실질적인 예우와 지원을 제공하는 작은 출발점이 될 수 있도록 협력을 이어가겠다”고 말했다.

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