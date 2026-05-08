더본코리아, 무자본 창업 지원한다…특수임무유공자회와 MOU

특수임무유공자 및 가족 보훈 예우
[리얼푸드=정대한 기자] 더본코리아가 지난 7일 특수임무유공자회와 보훈 예우 상생 협력을 위한 업무협약(MOU)을 체결했다고 밝혔다.
이번 협약에 따라 더본코리아는 메뉴 개발, 매장 운영, 유통 등 외식 사업 전반의 노하우를 활용해 특수임무유공자와 가족의 무자본 창업을 지원한다. 일반 상권과 달리 소비자 수요가 꾸준히 보장되는 입지를 고려하고, 창업 희망자의 상황과 입지 특성에 맞춘 지원 방안을 마련할 계획이다.
특수임무유공자회는 창업 지원 사업이 원활히 추진될 수 있도록 협조하고, 더본코리아와의 발전적 교류 방안 마련에 협력하기로 했다.
백종원 더본코리아 대표는 “이번 협약이 특수임무유공자와 가족분들에게 실질적인 예우와 지원을 제공하는 작은 출발점이 될 수 있도록 협력을 이어가겠다”고 말했다.
korean@heraldcorp.com
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May 06. 2026
디저트 경험을 기억으로 남기는 소비 방식이 미국에서 확산하고 있다. 공간·비주얼·문화적 요소가 결합한 ‘경험형 콘텐츠’로 인식되는 흐름이다. 코트라(KOTRA)에 따르면 글로벌 향료·식품소재 기업 IFF(International Flavors & Fragrances)는 북미 2026년 맛(Flavor) 트렌드에서 맛의 개발이 점차 더 연결되고, 경험적이며, 글로벌한 방향으로 진화하고 있다고 분석했다. 디저트가 ‘특정 문화와 분위기’를 함께 전달하는 경험형 상품으로 진화하고 있다는 의미다. 미국 식음료 전문 미디어인 푸드 네트워크도 음식 소비가 공간과 분위기, 체류 경험을 포함한 ‘경험 중심 다이닝 (Experience-Driven Dining)’으로 바뀌고 있다고 전했다. 달라스에서 시작된 라라랜드 카인드 카페(La La Land Kind Café)가 대표적인 사례다. “선함이 먼저, 커피는 두 번째 (Kindness first, coffee second)”라는 슬로건 아래 위탁가정