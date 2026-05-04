15% 더 줄인다…신세계푸드 ‘노브랜드 버거’, 창업비용 인하

콤팩트 매장 창업비 9000만원대로
[리얼푸드=정대한 기자] 신세계푸드가 운영하는 노브랜드 버거가 예비 창업자들의 부담을 낮추기 위해 창업 비용을 인하한다고 4일 밝혔다.
노브랜드 버거는 주방 설비와 인테리어 마감재 효율화를 통해 초기 투자 비용을 기존보다 약 15% 추가로 인하한다. 앞서 신세계푸드는 노브랜드 버거 매장 창업 비용을 40% 낮춘 15평짜리 소형 모델 ‘콤팩트 매장’을 지난해 도입했다.
이번 조치로 콤팩트 매장의 투자 비용은 1억원 초반에서 9000만원 초반으로 낮아졌다. 1억원 중반이 필요했던 스탠다드 모델(28평)은 1억원 초반대로 창업할 수 있다.
신세계푸드 관계자는 “초기 부담을 낮추는 동시에 운영 효율 개선과 식재 및 마케팅 지원 등을 통해 지속 가능한 가맹 환경을 구축해 나갈 계획”이라고 말했다.
한편 신세계푸드는 콤팩트 매장 론칭 이후 전체 가맹 상담 문의가 전년 동기 대비 4배 증가했고 신규 가맹점 수도 167% 늘어났다고 지난 3월 분석한 바 있다.
korean@heraldcorp.com
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작년 11월 영국 런던에서 열린 ‘월드 스테이크 챌린지에서 ‘세계 최고의 스테이크’로 선정된 소고기는 ‘아일랜드산 목초 사육’이었다. 당시 아일랜드는 총 304개의 메달 중 68개를 획득했다. 국가별 종합 성과에서도 가장 우수한 성적이다. 월드 스테이크 챌린지는 60명 이상의 국제 전문가들이 스테이크의 원육과 조리 후 품질을 평가한다. 당시 심사위원단은 아일랜드산 스테이크에 대해 “안심의 부드러움과 립아이의 풍미를 동시에 갖췄다”며 “식감과 풍미에서 뛰어난 균형을 이룬다”고 호평했다. 아일랜드 식품안전청(FSAI)의 마크 지그 보드비아 소고기 부문 매니저는 “이번 수상으로 아일랜드산 소고기 품질을 다시 한번 인정받았다”며 목초 사육 기반의 ‘자연 친화적’ 생산과 ‘오리진 그린(Origin Green)’ 시스템을 강조했다. 이 두 가지는 아일랜드 소고기의 품질과 지속가능성을 말하는 핵심 가치다. 아일랜드 식품안전청에 따르면 아일랜드는 사계절 내내 목초가 자랄 수 있는 온화한 해양성 기