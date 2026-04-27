“바삭 식감 살렸다”…엘런바허 ‘애플 크럼블 케이크’

[리얼푸드=육성연 기자] 베이커리 유통 기업 베이크플러스가 엘런바허의 애플 크럼블 케이크를 출시한다고 27일 알렸다.
엘렌바허의 애플 크럼블 케이크는 과일 함량 63%의 사과 필링과 사과 조각을 넣고, 여기에 글레이즈를 더했다. 지름 28cm의 대형 사이즈다.
애플 크럼블 케이크는 냉동 완제품 형태다. 12조각 구성이다.
이보미 베이크플러스 부장은 “기존 크림 케이크와 차별화된 과일 중심의 구성으로, 산뜻하게 즐길 수 있는 점이 특징”이라며 “어떤 업장에서나 손쉽게 제공할 수 있어 5월 시즌 메뉴로 적합할 것”이라고 전했다.
엘런바허는 독일의 케이크 브랜드다. 전 세계 40개국에 제품을 공급하고 있다. 국내에서는 베이크플러스를 통해 유통된다.
gorgeous@heraldcorp.com
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April 27. 2026
미국에서 전통적으로 아침에만 소비되던 식품들이 점심, 저녁, 간식 등 다양한 시간대로 확장하고 있다. 한국농수산식품유통공사(aT)의 농식품수출정보(KATI)에 따르면 최근 소비자들은 설탕 함량이 높은 시리얼 제품 대신, 휴대가 간편하고 단백질 등 영양소를 강화한 제품으로 눈을 돌리고 있다. 점차 샌드위치, 스프레드 등 ‘간편식’으로 대체되는 흐름이다. 특히 아침 부리토, 볼, 랩과 같은 제품이 인기다. 이동 중에도 간편하게 섭취할 수 있을 뿐 아니라, 달걀과 육류 등을 포함해 단백질 등 주요 영양소를 제공한다. 식습관 변화도 중요한 요인이다. 시장조사업체 민텔(Mintel)에 따르면, 18~34세 소비자는 기성세대보다 간식을 선호한다. 이에 따라 기업들은 특정 제품을 ‘아침용’으로 한정하기보다, 단백질 함량이나 휴대성 등 시간대와 관계없이 소비자가 중요하게 여기는 요소를 중심으로 마케팅 전략을 펼치고 있다. 냉동식품 업체 콘아그라 브랜즈(Conagra Brands)는 ‘하루 종일 즐