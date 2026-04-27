에어프라이어로 간편 조리…BBQ ‘오븐구이 닭다리살’ 컬리서 불티

[리얼푸드=정대한 기자] 제너시스BBQ 그룹은 마켓컬리를 통해 선보인 ‘오븐구이 닭다리살(사진)’이 빠른 판매 증가세를 보이고 있다고 27일 밝혔다.

해당 제품은 3월 기준 마켓컬리 발주량이 전월 대비 742.9% 증가했다. 특히 5~6월 캠핑·나들이 시즌을 앞두고 식품 카테고리 상위 상품군으로 분류됐다.

허브솔트·자메이카 2종으로 구성됐으며 별도의 해동 없이 에어프라이어로 간편하게 조리할 수 있다. 캠핑장에서 그릴·프라이팬으로도 손쉽게 완성할 수 있다.

BBQ 관계자는 “마켓컬리를 통해 출시한 치킨 간편식 제품이 꾸준한 관심을 받고 있다”며 “더 합리적인 가격으로 BBQ 치킨을 즐길 수 있는 기회를 제공할 것”이라고 말했다.

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