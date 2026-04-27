에어프라이어로 간편 조리…BBQ ‘오븐구이 닭다리살’ 컬리서 불티

[리얼푸드=정대한 기자] 제너시스BBQ 그룹은 마켓컬리를 통해 선보인 ‘오븐구이 닭다리살(사진)’이 빠른 판매 증가세를 보이고 있다고 27일 밝혔다.
해당 제품은 3월 기준 마켓컬리 발주량이 전월 대비 742.9% 증가했다. 특히 5~6월 캠핑·나들이 시즌을 앞두고 식품 카테고리 상위 상품군으로 분류됐다.
허브솔트·자메이카 2종으로 구성됐으며 별도의 해동 없이 에어프라이어로 간편하게 조리할 수 있다. 캠핑장에서 그릴·프라이팬으로도 손쉽게 완성할 수 있다.
BBQ 관계자는 “마켓컬리를 통해 출시한 치킨 간편식 제품이 꾸준한 관심을 받고 있다”며 “더 합리적인 가격으로 BBQ 치킨을 즐길 수 있는 기회를 제공할 것”이라고 말했다.
korean@heraldcorp.com
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April 27. 2026
미국에서 전통적으로 아침에만 소비되던 식품들이 점심, 저녁, 간식 등 다양한 시간대로 확장하고 있다. 한국농수산식품유통공사(aT)의 농식품수출정보(KATI)에 따르면 최근 소비자들은 설탕 함량이 높은 시리얼 제품 대신, 휴대가 간편하고 단백질 등 영양소를 강화한 제품으로 눈을 돌리고 있다. 점차 샌드위치, 스프레드 등 ‘간편식’으로 대체되는 흐름이다. 특히 아침 부리토, 볼, 랩과 같은 제품이 인기다. 이동 중에도 간편하게 섭취할 수 있을 뿐 아니라, 달걀과 육류 등을 포함해 단백질 등 주요 영양소를 제공한다. 식습관 변화도 중요한 요인이다. 시장조사업체 민텔(Mintel)에 따르면, 18~34세 소비자는 기성세대보다 간식을 선호한다. 이에 따라 기업들은 특정 제품을 ‘아침용’으로 한정하기보다, 단백질 함량이나 휴대성 등 시간대와 관계없이 소비자가 중요하게 여기는 요소를 중심으로 마케팅 전략을 펼치고 있다. 냉동식품 업체 콘아그라 브랜즈(Conagra Brands)는 ‘하루 종일 즐