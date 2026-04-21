호주 아마존 진출한 비비드키친…K-소스·디저트 알린다

[리얼푸드=정대한 기자] 동원홈푸드의 저당·저칼로리 브랜드 ‘비비드키친’이 호주 아마존에 공식 입점했다고 21일 밝혔다.
불고기 소스·알룰로스 등 소스류와 제로슈거 에이드·곤약젤리 등 디저트 제품을 판매한다. 비비드키친은 지난해 미국 아마존 입점 후 1년간 600% 성장을 기록한 데 이어 호주로 판로를 확대했다.
동원홈푸드 관계자는 “한국적인 풍미와 함께 저당·저칼로리로 건강성까지 잡은 비비드키친의 다양한 제품을 호주 소비자들에게 선보일 것”이라고 말했다.
korean@heraldcorp.com
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April 20. 2026
제주산 한우가 싱가포르 런칭 이후 일반 외식 매장 및 이색 메뉴로 확산하는 추세다. 한국농수산식품유통공사(aT)의 농식품수출정보(KATI)에 따르면 제주 한우는 2025년 말 이후 초기 프리미엄 유통점(Culina) 중심의 판매에서 미쉐린 다이닝, 스테이크 하우스, 딤섬 전문점까지 활용 범위가 급격히 넓어지는 중이다. 특히 단순 구이용 식재료를 넘어 소롱포 덮밥 등 대중 메뉴와 결합하고 있다. 현지 유명 외식 체인과의 이색적인 협업도 활발하다. 글로벌 딤섬 프랜차이즈 파라다이스 다이너스티(Paradise Dynasty)는 현지 ‘오빠(O.BBa)’와 협업해 한우 샤오롱바오를 한정 출시했다. 그릴에 구운 한우와 육즙을 채워 한국식 BBQ의 훈연향을 딤섬에 접목했다. 미쉐린 스타 레스토랑 및 한식 바베큐 매장의 프리미엄 메뉴도 있다. 미쉐린 1스타 레스토랑 내음(NAE:UM)은 코스 메뉴 중 밥 요리에 추가 비용을 내면 제주 한우와 더덕구이를 곁들인 버전으로 제공한다. 한식 고기 전문