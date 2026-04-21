호주 아마존 진출한 비비드키친…K-소스·디저트 알린다

[리얼푸드=정대한 기자] 동원홈푸드의 저당·저칼로리 브랜드 ‘비비드키친’이 호주 아마존에 공식 입점했다고 21일 밝혔다.

불고기 소스·알룰로스 등 소스류와 제로슈거 에이드·곤약젤리 등 디저트 제품을 판매한다. 비비드키친은 지난해 미국 아마존 입점 후 1년간 600% 성장을 기록한 데 이어 호주로 판로를 확대했다.

동원홈푸드 관계자는 “한국적인 풍미와 함께 저당·저칼로리로 건강성까지 잡은 비비드키친의 다양한 제품을 호주 소비자들에게 선보일 것”이라고 말했다.

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