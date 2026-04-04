전자레인지 4분, ‘소고기 비빔밥 밀프랩’

[리얼푸드=육성연 기자] 바쁜 일상에서 건강 식단을 챙겨 먹기란 쉽지 않은 일입니다. 비빔밥처럼 재료를 준비하는 과정이 복잡한 요리라면 더욱 망설여지는데요. 간편하게 준비하면서도 영양이 가득한 비빔밥 레시피는 없을까요.

리얼푸드의 추천 레시피는 ‘소고기 비빔밥 밀프랩’입니다. 일반 비빔밥을 밀프랩에 적용한 조리법입니다. 영양 균형을 잡으면서 준비 시간은 확 줄여줍니다.

포인트는 나물을 밀프랩으로 미리 만들어 냉동 보관하기입니다. 이를 바쁜 아침이나 피곤한 저녁, 전자레인지에 4~5분만 돌리면 완성됩니다. 평일 5끼까지 해결해 줍니다더욱이 찜기에서 쪄낸 채소로 영양과 식감을 모두 살린 건강 식단이죠.

나물을 요리할 때는 다시 전자레인지에 데우기 때문에 너무 많이 익히지 않도록 주의해 주세요. 냉동 보관 시에는 전자레인지용 밀폐용기나 유리용기를 추천합니다.

‘소고기 비빔밥 밀프랩’은 든든한 잡곡밥 위에 고소한 양념 소고기와 찜기에서 쪄낸 신선한 채소들을 듬뿍 올렸습니다. 완성된 음식에 달걀 후라이를 올리면 단백질량을 더 늘릴 수 있습니다.

바쁜 아침이나 피곤한 저녁. 든든한 ‘소고기 비빔밥 밀프랩’ 한 끼 어떠신가요.

재료

잡곡밥 5공기, 소고기 다짐육 750g, 시금치 300g, 느타리버섯 2팩, 당근 2개, 애호박 1개, 콩나물 200g, 다진 마늘 1큰술, 무 1토막(300g), 참기름 2큰술, 통깨 2큰술, 맛술 2큰술

소고기 양념 재료: 고추장 5큰술, 간장 2큰술, 설탕 1큰술, 올리고당 2큰술, 후추 약간

만들기

1. 당근, 무는 채칼로 일정한 두께로 썰고 애호박은 반달 모양으로 슬라이스 해주세요. 버섯은 밑동 제거 후 찢어주세요.

2. 찜기에 손질한 채소를 넣고 10분간 쪄주세요.

3. 달군 팬에 다진 다진 마늘과 소고기, 맛술을 넣고 고슬고슬하게 볶은 후 소고기 양념 재료를 넣고 졸이듯 볶아주세요.

4. 볶은 소고기에 참기름과 통깨를 뿌려주세요.

5. 밀프랩 용기에 잡곡밥을 한 끼 분량씩 담고 양념한 소고기와 찐 채소 6가지를 골고루 올려주세요.

6. 완성된 밀프랩을 냉동실에 얼려두고 필요할 때 하나씩 꺼내 전자레인지에 4~5분 돌린 후 맛있게 즐겨주세요.

자료=우리의 식탁 제공

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