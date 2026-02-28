중화식 감칠맛의 끝, 홈메이드 ‘향라육슬’

[리얼푸드=육성연 기자] ‘향라육슬(香辣肉丝)’은 돼지고기를 이용한 정통 중식 요리입니다. 고기를 센불에서 빠르게 볶아내 불향을 입히고, 고추기름과 두반장으로 매콤한 맛을 살리는데요.

조리가 복잡하고 낯선 재료가 많을 것 같지만, 시중에 판매하는 굴소스와 두반장을 이용하면 간편하면서도 중식의 맛을 쉽게 낼 수 있습니다. 여기에 고추기름과 다진 마늘, 생강 등이 들어갑니다. 마지막에 고수를 더해 향긋함을 입히면 입안 가득 퍼지는 풍미가 일품입니다.

향라육슬은 밥반찬은 물론, 술안주로도 즐기기 좋습니다.

요리 과정에서 돼지고기는 맛술과 소금, 후춧가루로 미리 밑간을 해두면 잡내 제거에 도움이 됩니다. 완성한 요리는 기호에 따라 매운 베트남 고추를 넣어 먹어도 좋습니다.

재료(2인분)

돼지고기 잡채용(안심 또는 등심) 200g, 홍고추 2개, 대파 1/2대, 다진 마늘 1/2큰술, 생강 1톨(마늘 1톨 크기), 고수 30g, 고추기름 2큰술, 두반장 1/2큰술

양념 재료 : 굴소스 1/2큰술, 간장 1/2큰술, 설탕 1/2큰술, 후춧가루 약간, 참기름 약간

만들기

1. 대파는 4cm 길이로 채 썰고, 생강도 채를 썰어주세요. 홍고추는 반으로 갈라 대파와 같은 길이로 채를 썰어주세요. 고수는 뿌리 부분을 제거한 후 3등분으로 잘라주세요.

2. 팬에 고추기름을 두르고 다진 마늘, 채 썬 생강, 대파 채, 두반장을 넣어 볶아주세요.

3. 돼지고기를 넣고 센불에서 빠르게 볶아 겉면을 익혀주세요.

4. 홍고추와 양념 재료를 넣어 고루 볶아주세요.

5. 마지막에 후춧가루, 참기름을 넣고 불을 끈 뒤 고수를 넣어 향을 살려 완성해 주세요.

자료=우리의 식탁 제공

