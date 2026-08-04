동남아 여름 미식 즐겨볼까…코트야드 바이 메리어트 서울 판교, 8월 동남아 뷔페 연다

[리얼푸드=육성연 기자] 코트야드 바이 메리어트 서울 판교는 오는 31일까지 올데이 다이닝 레스토랑 모모카페(MoMo Café)에서 ‘트로피컬 썸머 페스트(Tropical Summer Feast)’ 여름 뷔페 프로모션을 진행한다고 밝혔다. 모모카페의 런치 뷔페와 디너 뷔페 시간에 맞춰 운영된다.
이번 프로모션은 여권 없이도 동남아시아를 여행하는 듯한 미식 경험을 선사하기 위해 기획됐다. 동남아 각국의 메뉴를 런치 뷔페와 디너 뷔페에서 선보인다. 똠양꿍, 쌀국수, 나시고렝, 비프 렌당, 칠리크랩 등을 만나볼 수 있다. 이와 함께 신선한 해산물, 다양한 누들 요리와 그릴 메뉴까지 구성했다.
프로모션 기간에는 동남아시아를 대표하는 맥주 창(태국), 사이공(베트남), 타이거(싱가포르)를 7900원에 판매한다. 동남아 맥주 3병 주문 시 1병을 무료로 제공하는 여름 프로모션도 있다.
코트야드 바이 메리어트 서울 판교 관계자는 “이번 프로모션은 동남아시아 대표 요리와 현지 맥주를 통해 여행지에서만 느낄 수 있는 미식의 즐거움을 선사할 것”이라고 소개했다.
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August 03. 2026
일본의 배달 피자 침체 속에 편의점 프리미엄 냉동피자 시장이 급성장하고 있다. 코트라(KORA)에 따르면, 일본 피자협의회 자료에서 지난 2024년도 일본 피자 시장의 추정 소비자 판매액은 전년 대비 7.5% 감소했다. 2년 연속 내림세다. 특히 배달 피자점·전문점·통신판매업체·이탈리안 레스토랑을 합산한 매출은 전년보다 6.6% 줄었다. 반면 같은 시기 뚜렷하게 성장한 것은 ‘집에서 먹는 피자’다. 최근 일본에서는 냉동 피자 판매 채널이 확대되고 있다. 코스트코·슈퍼마켓 같은 창고형·저가형 매장이 오래전부터 대용량 냉동피자로 강세를 보여온 가운데, 최근에는 세븐일레븐·로손·패밀리마트 등 대형 편의점 3사가 뛰어들어 시장 경쟁이 심화하고 있다. 편의점들은 최근 유명 셰프·맛집과의 협업을 넘어 콘텐츠 브랜드와의 이색 협업까지 확장하는 중이다. 냉동피자를 저가 편의식이 아닌 ‘편의점에서 만나는 레스토랑급 상품’으로 홍보한다. 세븐일레븐은 도쿄 피자 전문점 ‘다 이사(da ISA)’의 야