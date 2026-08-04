동남아 여름 미식 즐겨볼까…코트야드 바이 메리어트 서울 판교, 8월 동남아 뷔페 연다

[리얼푸드=육성연 기자] 코트야드 바이 메리어트 서울 판교는 오는 31일까지 올데이 다이닝 레스토랑 모모카페(MoMo Café)에서 ‘트로피컬 썸머 페스트(Tropical Summer Feast)’ 여름 뷔페 프로모션을 진행한다고 밝혔다. 모모카페의 런치 뷔페와 디너 뷔페 시간에 맞춰 운영된다.

이번 프로모션은 여권 없이도 동남아시아를 여행하는 듯한 미식 경험을 선사하기 위해 기획됐다. 동남아 각국의 메뉴를 런치 뷔페와 디너 뷔페에서 선보인다. 똠양꿍, 쌀국수, 나시고렝, 비프 렌당, 칠리크랩 등을 만나볼 수 있다. 이와 함께 신선한 해산물, 다양한 누들 요리와 그릴 메뉴까지 구성했다.

프로모션 기간에는 동남아시아를 대표하는 맥주 창(태국), 사이공(베트남), 타이거(싱가포르)를 7900원에 판매한다. 동남아 맥주 3병 주문 시 1병을 무료로 제공하는 여름 프로모션도 있다.

코트야드 바이 메리어트 서울 판교 관계자는 “이번 프로모션은 동남아시아 대표 요리와 현지 맥주를 통해 여행지에서만 느낄 수 있는 미식의 즐거움을 선사할 것”이라고 소개했다.

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