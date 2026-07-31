“아침마다 먹어요”…美 셀럽 식단으로 떴다, 미역국

미네랄 풍부한 미역국, 웰빙식 주목 요오드 많아…韓은 과다 섭취 주의

[리얼푸드=육성연 기자] “매일 아침 미역국을 먹습니다. ”

지난 24일(현지 시각) 영국 데일리메일이 소개한 아말 클루니의 아침 식단이다. 그는 할리우드 배우 조지 클루니의 아내이자 국제 인권 변호사로 주목받는 셀럽(유명인)이다. 매체는 아말 클루니의 건강한 다이어트 식단을 조명하면서 그가 “참기름과 마늘, 해조류를 듬뿍 넣은 한국식 미역국으로 하루를 시작한다”고 전했다.

미역국을 찾는 해외 셀럽이 늘고 있다. 특히 소고기미역국은 보이그룹 BTS 정국이 좋아하는 음식으로 유명해지면서 다이어트나 건강 관리 음식으로 관심이 높아졌다.

미역국이 웰빙식으로 주목받는 이유는 우수한 영양소에 포만감이 높은 저열량 때문이다. 비타민과 아미노산, 수용성 식이섬유가 풍부하지만, 그중에서도 특히 미네랄이 많다. 요오드, 칼슘, 철분 등이다.

지난 2022년 미국 CNN도 미역의 영양소를 조명했다. 매체는 전문가 말을 인용해 “미역 같은 해조류는 바닷속 미량 미네랄을 다량 흡수하는 능력이 있다”며 “우리 몸에 미량 원소를 공급해 주는 식품”이라고 전했다.

실제 칠레대학교 연구진은 국제학술지(Critical Reviews in Food Science and Nutrition 2022)가 다룬 논문에서 “해조류가 육상 식물보다 최소 10배 많은 미네랄을 가진다”고 밝혔다.

다만 요오드 함량이 많아 과다 섭취는 주의해야 한다. 특히 한국인은 섭취량 조절이 필요하다. 해조류를 잘 먹지 않는 서구와 달리, 우리는 미역·김·다시마·생선 등을 통해 요오드를 충분히 먹고 있어서다.

대한지역사회영양학회(2022)가 다룬 한국보건산업진흥원 논문에 따르면 우리 국민의 하루 평균 요오드 섭취량은 417㎍(마이크로그램)이다. 권장량(150㎍)의 2.8배에 달한다. 특히 미역을 통해 먹는 요오드 섭취량(42%)이 가장 많았다. 115개의 식품 중 미역(42%)·다시마(21%)·김(13%) 등 세 해조류는 전체 요오드 섭취량의 77%를 차지했다. 연구진은 “국내에서는 일상적으로 해조류를 섭취하고 있으며, 특히 여성은 수유 중 미역국 섭취가 많이 늘어나 요오드 과잉 섭취 우려가 있다”고 지적했다.

강재헌 성균관의대 강북삼성병원 가정의학과 교수는 “요오드는 갑상선호르몬 생성에 필수적이지만, 과잉 섭취하면 오히려 갑상선호르몬 합성이 억제돼 갑상샘기능저하증이나 갑상샘염 등 갑상선 질환 위험을 높일 수 있다”고 설명했다.

한국인의 요오드 하루 섭취 권장량은 150~340µg이다. 상한 섭취량은 2400µg으로 이를 넘지 않도록 권고된다.

강재헌 교수는 “미역국 한 그릇에는 약 700µg의 요오드가 들어 있기 때문에 하루 1~2회 이내로만 섭취하고, 다양한 음식을 골고루 먹는 것이 좋다”고 조언했다.

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