“제철 식재료, 어떻게 요리할까?”…한식진흥원, 요나 요리사 한식콘서트

[리얼푸드=육성연 기자] 농림축산식품부와 한식진흥원이 주최·주관하는 ‘7월 한식콘서트’가 오는 24일(금) 열린다. 오후 2시, 서울시 종로구 한식문화공간 이음에서 만날 수 있다.

콘서트의 연사는 요리 연구가이자 작가인 ‘재료의 산책’ 요나이다. 요나는 제철 식재료 본연의 맛과 이야기를 담은 콘텐츠와 팝업 다이닝을 선보이고 있다.

강연은 주제는 ‘제철, 그게 대체 뭐길래?’이다. 단순히 제철 식재료를 소개하는 것을 넘어, 우리가 왜 제철 식재료를 찾는 지, 계절이 음식의 맛과 우리 식탁에 어떤 의미를 갖는지에 대한 이야기를 나눈다.

제철 재료의 특성을 이해하고 이를 활용하는 방법과 함께 계절감을 살린 메뉴 구성 등을 공유할 계획이다. 참가 신청은 한식진흥원 누리집에서 할 수 있다.

한식콘서트는 한식문화공간 이음에서 매월 다양한 주제로 열리는 인문학 프로그램이다. 농림축산식품부와 한식진흥원이 한식 문화 확산을 위해 운영하고 있다.

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