[리얼푸드=육성연 기자] 농림축산식품부와 한식진흥원이 주최·주관하는 ‘7월 한식콘서트’가 오는 24일(금) 열린다. 오후 2시, 서울시 종로구 한식문화공간 이음에서 만날 수 있다.
콘서트의 연사는 요리 연구가이자 작가인 ‘재료의 산책’ 요나이다. 요나는 제철 식재료 본연의 맛과 이야기를 담은 콘텐츠와 팝업 다이닝을 선보이고 있다.
강연은 주제는 ‘제철, 그게 대체 뭐길래?’이다. 단순히 제철 식재료를 소개하는 것을 넘어, 우리가 왜 제철 식재료를 찾는 지, 계절이 음식의 맛과 우리 식탁에 어떤 의미를 갖는지에 대한 이야기를 나눈다.
제철 재료의 특성을 이해하고 이를 활용하는 방법과 함께 계절감을 살린 메뉴 구성 등을 공유할 계획이다. 참가 신청은 한식진흥원 누리집에서 할 수 있다.
한식콘서트는 한식문화공간 이음에서 매월 다양한 주제로 열리는 인문학 프로그램이다. 농림축산식품부와 한식진흥원이 한식 문화 확산을 위해 운영하고 있다.
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July 15. 2026
중국 밍밍헌망 그룹의 ‘스낵킹덤(Snack Kingdom)’이 기네스 세계 기록으로 ‘세계 최대 스낵샵’으로 공식 인증받았다. 한국농수산식품유통공사(aT)의 농식품수출정보(KATI)에 따르면 해당 스낵샵은 부지 면적 약 1만 3000㎡(표준 축구장 2개)의 규모다. 전 세계 70여 개국, 6500여 개 브랜드, 총 3만 5000여 종의 상품이 있다. 이 곳은 개점 3개월 만에 창사의 필수 방문 명소가 됐다. 초당 약 1명의 고객이 입장할 정도로 방문객들로 북적인다. 매장은 거대한 공간을 테마 구역으로 세분화했다. 라면, 음료, 사탕 등 일반 카테고리 존과 함께 ‘초대형 과자존’, ‘초미니 과자존’, ‘글로벌 스낵존’ 같은 특색 존을 배치했다. 또한 스낵 굿즈샵 ‘스낵증정’, 스낵 박물관, IP 놀이공원, 그리고 차음료 전문점 차옌웨써 협업 디저트 스테이션 및 황자샤오후 핫푸드 스테이션 등을 융합했다. ‘먹고·보고·배우고·노는’ 경험을 한곳에 응축한 공간이다. 시각적으로는 의도적인 ‘