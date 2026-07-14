아침은 단백질, 점심은 생선…한국허벌라이프, 음식 궁합 제안

[리얼푸드=육성연 기자] 글로벌 건강 및 웰니스 전문 기업 허벌라이프가 체내 영양소의 흡수와 활용 효율을 높일 수 있는 식단을 제안했다.
우선 아침 식사에서 단백질은 포만감을 오래 유지하는 데 도움이 된다. 여기에 비타민 C가 풍부한 과일을 더하면 단백질 셰이크의 철분 흡수율을 높인다. 단백질 셰이크에 딸기나 망고, 파인애플을 함께 넣거나 베리류를 함께 섭취하면 된다.
점심에는 비타민 D와 칼슘을 함께 섭취할 수 있는 식단을 구성하는 것이 좋다. 연어나 고등어 같은 생선과 달걀이 대표적인 비타민 D 공급원이다. 시금치와 같은 녹색 채소에는 칼슘이 풍부하다. 생선 요리에 샐러드를 곁들이거나 달걀 요리에 시금치를 함께 넣으면 칼슘 흡수를 돕는 균형 잡힌 식사가 된다. 평소 동물성 식품 섭취가 적다면 비타민 D 강화식품이나 보충제를 활용하는 것도 도움이 된다.
오후 간식으로는 녹차와 비타민 C가 풍부한 과일을 추천했다. 녹차에 레몬을 넣거나 딸기, 키위, 감귤류 등 비타민 C가 풍부한 과일과 함께 섭취하면 카테킨의 흡수에 도움이 될 수 있다. 여기에 그릭요거트나 단백질 바를 곁들이면 단백질과 식이섬유까지 함께 보충된다.
저녁 식사는 다양한 채소를 충분히 섭취하기 좋은 시간이다. 다만 채소만 먹기보다 건강한 지방과 단백질을 함께 더하는 것이 좋다. 시금치, 토마토, 파프리카 등 색이 진한 채소에는 항산화 성분인 카로티노이드가 풍부한데, 올리브오일 드레싱이나 아보카도, 견과류를 함께 먹으면 흡수율을 높이는 데 도움이 된다. 여기에 닭가슴살이나 두부, 콩 등을 더하면 단백질과 식이섬유까지 균형 있게 섭취할 수 있다.
허벌라이프의 전 세계 영양 교육 및 트레이닝 담당 수석 디렉터인 수잔 바워만 박사는 “자신의 생활 방식에 맞춰 필요한 영양소를 꾸준히 공급하는 것이 핵심”이라며 “다양한 식품을 섭취할수록 음식 궁합이 주는 이점을 자연스럽게 누릴 수 있다”고 조언했다.
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July 13. 2026
미국 식품시장에서 다양한 식감과 먹는 재미를 결합한 제품이 확산하고 있다. 한국농수산식품유통공사(aT)의 농식품수출정보(KATI)에 따르면 최근 현지에서는 ‘레이어드 식감’이 새로운 제품개발 트렌드로 자리 잡고 있다. 여러 식감을 동시에 제공하거나 깨지는 소리와 늘어나는 모습을 영상으로 표현하기 쉬운 ‘멀티 텍스처’ 제품이 인기다. 글로벌 식품 원료 기업인 인그리디언(Ingredion) 조사에 따르면 소비자의 79%는 “식감이 제품 만족도에 영향을 준다”고 답했다 절반 이상은 “식감이 마음에 들지 않을 경우 다른 제품으로 바꿀 의향이 있다”고 응답했다. 소비자 4명 중 1명은 식감을 맛보다 더 중요하게 평가했다. 또 다른 글로벌 식품 재료 기업 그리피스푸드(Griffith Foods)도 2026년 주요 식품 트렌드로 ‘갈망을 자극하는 식감(Craveable Texture)’을 선정했다. 조사 결과 글로벌 소비자의 43%는 독특하거나 색다른 식감의 제품을 즐기는 것으로 나타났다. 이에