비빔밥·국밥·면의 여정…한식진흥원, ‘맛의 길, 지역을 잇다’ 개막

[리얼푸드=육성연 기자] 한식진흥원은 상설전 ‘맛의 길, 지역을 잇다’를 개최한다고 13일 전했다. 오는 14일(화)부터 열린다.
이번 전시는 사람과 식재료가 어우러지는 과정에서 한식이 어떻게 발전해 왔는지를 조명한다. 지역마다 다른 식재료와 조리법이 서로 영향을 주고받으며 오늘날 한국의 고유한 맛으로 이어져 온 여정을 소개한다.
전시는 1부 비빔밥, 2부 국밥, 3부 면(麵)으로 구성된다. 각 부문에서는 지역의 자연환경과 생활문화가 음식에 어떻게 반영되었는지를 살펴보고, 식재료와 조리법이 서로 교류하고 융합하는 과정에서 형성된 한국 음식문화의 특징을 이해하기 쉽게 소개한다.
이번 전시는 누구나 무료로 관람할 수 있다. 개막을 기념해 23일과 24일 양일간 선착순 100명을 대상으로 ‘한입 비빔밥’ 시식 행사를 진행한다. 참가자들은 전문 해설사의 전시 해설과 함께 오색 나물을 활용한 비빔밥을 맛볼 수 있다.
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July 13. 2026
미국 식품시장에서 다양한 식감과 먹는 재미를 결합한 제품이 확산하고 있다. 한국농수산식품유통공사(aT)의 농식품수출정보(KATI)에 따르면 최근 현지에서는 ‘레이어드 식감’이 새로운 제품개발 트렌드로 자리 잡고 있다. 여러 식감을 동시에 제공하거나 깨지는 소리와 늘어나는 모습을 영상으로 표현하기 쉬운 ‘멀티 텍스처’ 제품이 인기다. 글로벌 식품 원료 기업인 인그리디언(Ingredion) 조사에 따르면 소비자의 79%는 “식감이 제품 만족도에 영향을 준다”고 답했다 절반 이상은 “식감이 마음에 들지 않을 경우 다른 제품으로 바꿀 의향이 있다”고 응답했다. 소비자 4명 중 1명은 식감을 맛보다 더 중요하게 평가했다. 또 다른 글로벌 식품 재료 기업 그리피스푸드(Griffith Foods)도 2026년 주요 식품 트렌드로 ‘갈망을 자극하는 식감(Craveable Texture)’을 선정했다. 조사 결과 글로벌 소비자의 43%는 독특하거나 색다른 식감의 제품을 즐기는 것으로 나타났다. 이에