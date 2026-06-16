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  • 월드컵 시즌, 야식·카페인 섭취 주의

  • 2026-06-16
AI 이미지 [제이비케이랩 제공]
AI 이미지 [제이비케이랩 제공]

[리얼푸드=육성연 기자] 2026 FIFA 북중미 월드컵이 개막하며 새벽까지 TV와 모바일 화면 앞을 지키는 이들이 늘고 있다. 이런 생활 패턴이 이어지면 늦은 취침과 불규칙한 수면, 야식과 카페인 섭취가 반복되면서 피로가 누적되기 쉽다.

16일 제이비케이랩에 따르면 과도한 카페인 섭취는 수면 진입 시간을 늦추고 수면의 질을 떨어뜨릴 수 있다. 또한 치킨, 피자, 라면 등 고열량 야식을 늦은 시간에 섭취할 경우 소화 부담이 커져 숙면을 방해할 수 있다.

제이비케이랩의 약국 영양상담 전용 브랜드 셀메드의 윤승현 셀메드윤약국 약사는 “경기 시청 중에도 충분한 수분을 섭취하고, 야식은 과도하게 기름진 음식보다 단백질이나 견과류, 과일 등 비교적 부담이 적은 간식을 선택하는 것이 도움이 될 수 있다”고 설명했다.

이어 “경기 결과에 대한 흥분이 남아 있는 상태에서는 쉽게 잠들기 어렵다”며 “취침 전 밝은 화면 노출을 줄이고 실내 온도를 적절하게 유지하는 것만으로도 수면의 질 개선에 도움이 될 수 있다”고 조언했다.

필요한 영양소를 적절히 보충하는 것도 도움이 될 수 있다. 대표적으로 마그네슘은 정상적인 신경 및 근육 기능 유지에 필요한 영양소로 알려져 있다. 비타민 B군은 에너지 생성과 대사 과정에 관여하는 대표적인 영양소다.

오메가-3는 혈행 건강 및 혈중 중성지질 개선에 도움을 줄 수 있는 기능성 원료로 알려져 있다. L-테아닌은 스트레스로 인한 긴장 완화에 도움을 줄 수 있어 휴식과 수면 건강에 관심이 높은 소비자들 사이에서 주목받고 있다.

윤 약사는 “수면이나 피로 관리에 도움이 된다고 알려진 영양소는 다양하지만 생활 습관과 건강 상태에 따라 필요한 영양소는 달라질 수 있다”다 말했다. 그는 “예를 들어 오메가-3를 비롯해 항산화 영양소를 함유한 유파플렉스 알파는 혈행 건강과 전반적인 컨디션 관리에 도움을 줄 수 있으며, 잦은 야식과 음주, 불규칙한 수면 패턴으로 간 건강과 활력 관리가 고민되는 경우에는 간 건강 관련 성분과 에너지 대사에 필요한 영양소를 함유한 헤파탑 캡슐을 고려할 수 있다”고 설명했다. 다만 “개인마다 건강 상태와 관리 목적이 다른 만큼 필요한 영양소와 제품 역시 달라질 수 있다”고 덧붙였다.


gorgeous@heraldcorp.com

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‘한입 크기의 붓세’, 프랑스 아이스크림의 유행
프랑스 아이스크림 시장이 최고 매출 기록 경신하며 성장 중이라고 코트라(KOTRA)가 전했다. 미니 사이즈와 유기농, 건강한 맛 등의 새로운 제품이 시장 동력이다. 프랑스 아이스크림협회(AEG)는 2026년 4월 보고서에서, 과거에는 여름철 매출 비중이 압도적이었으나, 현재는 연간 매출의 약 60% 정도만을 차지한다고 밝혔다. 확대되는 제품의 라인업과 혁신성도 인기의 비결로 꼽힌다. AEG에 따르면, 2025년 한 해만 프랑스 아이스크림 시장에는 60가지 이상의 새로운 제품이 출시됐다. 이를테면, 추로스나 도넛의 얼린 형태의 아이스크림이 등장했다. 피스타치오와 땅콩버터가 트렌디한 맛으로 등장하며 시장을 주도했다. 카테고리별 시장 규모를 살펴보면, 프랑스인들은 대체로 거리에서 판매하는 스쿱형 등의 아이스크림보다 벌크형 아이스크림을 구매해 가정에서 소비한다. 프랑스 아이스크림 시장은 매년 출시되는 신제품을 바탕으로 혁신을 거듭하고 있다. 페레로 프랑스는 2021년 페레로 로쉐(Ferre
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