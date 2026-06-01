“멍냥이들 위한 펫페어”…쿠팡, 반려동물용품 할인전 연다

[리얼푸드=박연수 기자] 쿠팡이 14일까지 반려동물용품 전문 할인전 ‘펫페어’를 연다.

이번 행사는 반려인들의 장바구니 부담을 덜기 위해 기획됐다. 딩동펫, 하림펫푸드, ANF, 네츄럴코어 등 인기 펫용품 브랜드 89곳이 참여해 상품 2만4000여개를 할인한다.

와우회원에게는 구매 금액별 할인 쿠폰 혜택을 제공한다. 3만원 이상 구매 시 3000원, 6만원 이상 구매 시 9000원, 10만원 이상 구매 시 2만원 할인 쿠폰을 받을 수 있다.

쿠팡 관계자는 “이번 펫페어에서는 사료·간식·위생용품 등 다양한 상품을 폭넓게 마련했다”고 말했다.

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