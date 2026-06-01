“멍냥이들 위한 펫페어”…쿠팡, 반려동물용품 할인전 연다

[리얼푸드=박연수 기자] 쿠팡이 14일까지 반려동물용품 전문 할인전 ‘펫페어’를 연다.
이번 행사는 반려인들의 장바구니 부담을 덜기 위해 기획됐다. 딩동펫, 하림펫푸드, ANF, 네츄럴코어 등 인기 펫용품 브랜드 89곳이 참여해 상품 2만4000여개를 할인한다.
와우회원에게는 구매 금액별 할인 쿠폰 혜택을 제공한다. 3만원 이상 구매 시 3000원, 6만원 이상 구매 시 9000원, 10만원 이상 구매 시 2만원 할인 쿠폰을 받을 수 있다.
쿠팡 관계자는 “이번 펫페어에서는 사료·간식·위생용품 등 다양한 상품을 폭넓게 마련했다”고 말했다.
siuu@heraldcorp.com
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June 01. 2026
아랍에미리트(UAE) 아부다비 프리미엄 종합병원(Burjeel Hospital Abu Dhabi)에서 한국 홍삼에 관한 설문조사를 진행했다. 한국농수산식품유통공사(aT)의 농식품수출정보(KATI)에 따르면 본 조사는 Burjeel Hospital 한국관(Korean Pavilion) 방문객에게 진행했다. 병원 내 한국의료원은 한국 의료서비스와 신뢰 브랜드를 전면에 내세운 공간이다. 설문조사 결과, 한국 홍삼 시식 만족도는 5점 만점에서 평균 4.74점으로 매우 높았다. ‘중동 소비자의 입맛과 정서적 거리감’이라는 기존 우려가 실제로는 낮음을 입증했다. 특히 전체 응답자의 88.2%가 할랄 인증의 필요성에 공감했다. 할랄 인증 확보는 시장 진입을 위한 필수 조건으로 확인된다. 한국 홍삼 사전 인지도는 응답자의 70.6%(24명)로 비교적 양호한 수준이다. 단, ‘잘 알고 있음(Well aware)은 35.3%에 불과했다. 홍삼 인지 경로(복수 응답)는 판촉 행사(41.2%) 비중이 가