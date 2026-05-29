REAL FOODS PREMIUM
Eat Play Cook Read Pet Go Green
  • Play

  • 자꾸 깨는 밤·피곤한 아침, 설탕 줄여야 할 때입니다

  • 2026-05-29

설탕 끊기, 뇌와 대사의 적응 현상 나타나

2주 후 욕구 줄어…안정적 에너지·기분

혈당 상승은 숙면 방해와 피로감을 일으킬 수 있다. [123RF]
혈당 상승은 숙면 방해와 피로감을 일으킬 수 있다. [123RF]

[리얼푸드=육성연 기자] “밤에 자다가 여러 번 깨서 일어나서도 피곤해요. 에너지는 하루 종일 부족하고, 먹는 양은 늘지 않았는데 자꾸 살은 찝니다”.

이런 증상이 두드러진다면, 평소 식단에서 살펴볼 성분이 있다. 바로 첨가당의 섭취량이다.

설탕이나 액상과당 등 가공식품에 들어가는 첨가당은 단순히 체중증가나 성인병 위험을 높이는 데 그치지 않는다. 과다 섭취가 일상화되면 예상하지 못한 생활 전반에 악영향을 미칠 수 있다. 숙면 방해나 피로감 등이다.

김한 365mc 신촌점 지방줄기세포센터 대표원장은 “설탕을 많이 섭취하면 혈당이 급격히 올라갔다가 떨어지는 과정이 반복되면서 일시적인 각성 이후 피로감이 나타날 수 있다”고 설명했다. 이어 “이런 혈당 변동은 밤 시간대 수면의 질을 떨어뜨릴 가능성이 있고, 몸에 필요한 에너지가 안정적으로 공급되지 않아 쉽게 피로를 느낄 수 있다”고 덧붙였다.

물론 살도 쉽게 찐다. 김한 대표원장은 “과잉 섭취된 당은 우리 몸에서 지방으로 저장되기 쉬운 환경을 만들어 체중 증가 혹은 체형 변화가 나타날 수 있다”고 지적했다.

[123RF]
[123RF]

이런 첨가당 섭취를 크게 줄인다면 우리 몸은 어떻게 달라질까. 최근 ‘저당 식단’이 유행하면서 일부 온라인 커뮤니티에서는 “설탕을 끊은 후 금단 증상이 왔다”는 체험 후기도 볼 수 있다. 이는 일시적인 적응 현상이다.

김한 원장은 “설탕을 많이 먹던 사람이 갑자기 섭취량을 줄일 경우, 단 음식에 대한 갈망·피로감·집중력 저하를 경험할 수 있다”면서 “이는 ‘금단 증상’이라기보다 당의 과잉 공급에 익숙해진 뇌와 대사가 변화에 적응하는 일시적 현상”이라고 설명했다.

시간이 지나면서 증상은 점차 완화될 수 있다. “대개 보름 정도 지나면, 단 음식에 대한 갈망도 점차 완화되는 경향이 있다”는 설명이다.

우리 몸의 혈당 수치가 하루 종일 안정되면 다양한 변화가 나타난다. 에너지가 급격히 떨어지는 현상을 덜 느낄 수 있다. 불안감이나 짜증 대신 안정적인 기분과 신진대사 건강이 개선될 수 있다.

미각도 다시 돌아올 수 있다. 강한 단맛에 길들었던 입맛이 점차 단맛에 민감해진다. 기존에 먹었던 음료나 음식이 훨씬 달게 느껴진다. 동시에 자연의 맛은 더 잘 느껴진다. 토마토 하나에도 감칠맛·단맛·짠맛·신맛 등 복합적 풍미를 더욱 즐길 수 있다.

중요한 점은 대략 2주 간의 시간을 잘 견디는 것이다. 김 원장은 “이 시기를 잘 넘기면 전체적인 식욕 조절이 안정되면서 불필요한 간식 섭취가 줄어든다”며 “체중과 체지방 감소에도 긍정적 변화가 이어질 수 있다”고 했다.

그렇다고 갑자기 첨가당을 완전히 끊는 것은 위험하다. 오히려 단맛에 대한 갈망이 폭발할 수 있다. 지속할 수 있는 방법을 찾는 것이 효과적이다.

전문가들이 제안하는 방법은 4가지로 요약할 수 있다. 첫째, 모든 당분을 끊지 말고 ‘첨가당을 줄이도록 집중하기’다. 과일이나 채소, 유제품 등 식품에 든 자연당은 그대로 먹는다. 우선 줄이는 것은 가공식품 속 첨가당이다. 설탕이나 음료 속 액상과당을 피한다. 여기에는 인공감미료도 포함된다. 세계보건기구(WHO)는 ‘비설탕 감미료 가이드라인(2023)’을 통해 “최신 연구 283건을 검토한 결과, 대체감미료를 장기간 섭취하면 인슐린 민감성이 낮아지면서 제2형 당뇨 등의 질환 위험이 증가할 수 있다”고 밝혔다.

음식의 섭취 방식도 중요하다. ‘탄수화물을 단백질·지방과 함께 먹기’가 두 번째 규칙이다. 김 원장은 “건강한 단백질(닭가슴살·콩류·생선·달걀 등)과 식이섬유(채소·통곡물)를 충분히 섭취하면 혈당 변동을 줄일 수 있다”고 했다.

세 번째는 ‘규칙적인 식사 패턴’이다. 끼니를 거르면 단 음식에 대한 갈망이 심해진다.

마지막은 ‘수분 보충’이다. 우리 몸에 수분이 부족하면 단맛을 더 찾게 된다. 단 음식을 먹고 싶을 때는 물 한 잔을 마시는 것도 도움 된다.


gorgeous@heraldcorp.com

관련기사

Most Read Stories
REAL FOODSPREMIUM
MARKET TRENDS
May 27. 2026
호텔과 고급 음식점서 다시 주목, 브라질 ‘클럽 샌드위치’
브라질 외식업계에서 ‘클럽 샌드위치(Club Sandwich)’가 다시 주목받고 있다. 고급 레스토랑과 호텔을 중심으로 프리미엄 메뉴로 재해석되는 추세다. 한국농수산식품유통공사(aT)의 농식품수출정보(KATI)에 따르 미국 사교클럽 문화에서 유래한 클럽 샌드위치는 토스트 식빵 사이에 닭고기, 베이컨, 채소 등을 넣은 형태다. 최근에는 이러한 ‘익숙한 메뉴’를 현대적인 감각으로 재해석하는 흐름이 강해지면서 다시 외식업계 핵심 트렌드 중 하나로 떠오르고 있다. 최근 글로벌 외식 트렌드에서는 완전히 새로운 메뉴보다 소비자에게 익숙한 음식에 프리미엄 요소를 더하는 전략이 확산하고 있다. 클럽 샌드위치는 대표 사례로 꼽힌다. 소비자들은 ‘편안함(comfort food)’과 ‘고급스러움’을 동시에 제공하는 메뉴에 관심을 보인다. 향수를 자극하면서도 현대적인 재료와 플레이팅을 결합한 메뉴가 만족도를 높이고 있다는 해석이다. 상파울루의 럭셔리 호텔인 Rosewood Sao Paulo 내 레스토랑
(주)헤럴드|주소 : 서울시 용산구 후암로4길 10 헤럴드 스퀘어|제호 : REAL FOODS|인터넷신문등록번호 : 서울 아03324
등록(발행)일자 : 2014. 09. 12|발행인ㆍ편집인 : 최진영|청소년보호책임자 : 홍승완|대표번호 : 02-727-0114