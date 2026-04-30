혜택 강화로 앱 가입자 늘었다…설빙 앱 가입자 17만명 돌파

[리얼푸드=육성연 기자] 코리안 디저트 카페 설빙이 공식 모바일 애플리케이션 가입자 17만명을 돌파했다고 30일 전했다. 올해 1월 정식 출시 이후 약 4개월여 만이다.

최근 진행한 만우절 캠페인을 계기로 신규 가입자 수는 더 빠르게 늘었다. 4월 첫 주 신규 가입자는 전주 대비 222% 증가했다. 실제 이용 활성도를 파악할 수 있는 일간 활성 이용자 수(DAU)도 같은 기간 316% 상승했다.

설빙 앱은 최근 이용 데이터를 기반으로 자주 주문하는 메뉴와 매장을 확인할 수 있는 ‘빠른 주문’ 기능, 매장·배달·픽업 주문을 통합 지원 등 이용 편의성을 강화했다. 설빙은 공식 앱 가입 고객에게 상시 혜택도 운영한다.

설빙 관계자는 “출시 초기임에도 불구하고 앱 가입자 수와 이용 지표가 빠르게 증가하며 고객들의 긍정 반응을 확인하고 있다”며 “앞으로도 앱을 중심으로 보다 편리하게 설빙을 이용할 수 있도록 다양한 혜택을 선보일 계획”이라고 전했다.

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