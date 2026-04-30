혜택 강화로 앱 가입자 늘었다…설빙 앱 가입자 17만명 돌파

[리얼푸드=육성연 기자] 코리안 디저트 카페 설빙이 공식 모바일 애플리케이션 가입자 17만명을 돌파했다고 30일 전했다. 올해 1월 정식 출시 이후 약 4개월여 만이다.
최근 진행한 만우절 캠페인을 계기로 신규 가입자 수는 더 빠르게 늘었다. 4월 첫 주 신규 가입자는 전주 대비 222% 증가했다. 실제 이용 활성도를 파악할 수 있는 일간 활성 이용자 수(DAU)도 같은 기간 316% 상승했다.
설빙 앱은 최근 이용 데이터를 기반으로 자주 주문하는 메뉴와 매장을 확인할 수 있는 ‘빠른 주문’ 기능, 매장·배달·픽업 주문을 통합 지원 등 이용 편의성을 강화했다. 설빙은 공식 앱 가입 고객에게 상시 혜택도 운영한다.
설빙 관계자는 “출시 초기임에도 불구하고 앱 가입자 수와 이용 지표가 빠르게 증가하며 고객들의 긍정 반응을 확인하고 있다”며 “앞으로도 앱을 중심으로 보다 편리하게 설빙을 이용할 수 있도록 다양한 혜택을 선보일 계획”이라고 전했다.
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April 29. 2026
일본 주류 시장이 축소되는 가운데, MZ세대를 중심으로 기능성 논알코올, 절제 음주 중심의 ‘스마도리 문화’가 뜨고 있다고 코트라(KOTRA) 가 전했다. 스마도리는 ‘스마트한 드링킹(Smart Drinking)’의 일본식 약어다. 개인의 음주 선택권을 존중하여, 술을 마시는 사람과 못 마시는 사람 모두가 함께 어울리는 문화다. 일본의 ANN 뉴스에 따르면, 일본의 주류 대기업 산토리는 더 프리미엄 몰츠 등의 맥주 생품을 업그레이드하는 반면, 제3의 맥주 주력 제품이었던 킨무기의 맥아비율을 높여 맥주 카테고리로 편입시킬 방침이다. 기린도 제3의 맥주인 혼기린을 올해 중으로 맥주 카테고리로 전환한다. 논알코올 주류도 주목받고 있다. 술에 취한 상태보다 맑은 정신을 선호하는 ‘소버 큐리어스(Sober Curious)’ 문화가 확산해서다. 일본의 주류 대기업 산토리가 2025년 8월 발표한 ‘산토리 논알코올 음료 레포트 2025’에 따르면, 2025년 일본의 논알코올음료 시장의 예상 규모