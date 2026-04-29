“평일 2만원 뷔페”…아워홈 ‘테이크’, 종로서 개장

1일 종로 영풍빌딩서 오픈…불닭·스타 셰프와 협업
[리얼푸드=정대한 기자] 아워홈이 새로운 뷔페 브랜드 ‘테이크(TAKE)’를 선보이며 외식사업 확장에 나선다고 29일 밝혔다.
테이크 1호점은 5월 1일 서울 종로구 영풍빌딩 지하 2층에 문을 연다. 세계 각국의 대표 메뉴를 중심으로 130여 가지 메뉴를 제공한다. 가격은 성인 기준 평일 점심 2만3900원·저녁 2만9900원, 주말· 공휴일 3만2900원으로 책정했다.
아워홈은 음식 유형별로 코너를 나누는 일반 뷔페와 달리 나라별 미식 경험에 초점을 맞춰 ‘국가별 테마 스테이션’을 조성했다. 지역적 특색과 트렌드를 반영한 신규 메뉴도 선보일 계획이다. 바베큐 특화 코너인 ‘테이크 그릴’에서는 식재료를 꼬치에 꽂아 천천히 돌리며 굽는 로티세리 방식을 도입했다.
유명 외식 브랜드나 인기 캐릭터와 협업한 ‘팝업테이블’도 운영한다. 8월까지 이어지는 첫 협업 브랜드는 삼양식품의 ‘불닭’이다. 이밖에 스타 셰프 협업과 아워홈 편스토랑 간편식을 접목한 ‘밋 더 셀럽’, 노포 브랜드 등 ‘모두의 식탁’을 제공한다.
아워홈 관계자는 “테이크를 시작으로 외식업을 비롯한 B2C 사업 확장에 속도를 낼 계획”이라며 “차별화된 미식 경험과 높은 품질로 고객 만족도를 높이겠다”고 말했다.
korean@heraldcorp.com
Most Read Stories
REAL FOODSPREMIUM
MARKET TRENDS
April 29. 2026
일본 주류 시장이 축소되는 가운데, MZ세대를 중심으로 기능성 논알코올, 절제 음주 중심의 ‘스마도리 문화’가 뜨고 있다고 코트라(KOTRA) 가 전했다. 스마도리는 ‘스마트한 드링킹(Smart Drinking)’의 일본식 약어다. 개인의 음주 선택권을 존중하여, 술을 마시는 사람과 못 마시는 사람 모두가 함께 어울리는 문화다. 일본의 ANN 뉴스에 따르면, 일본의 주류 대기업 산토리는 더 프리미엄 몰츠 등의 맥주 생품을 업그레이드하는 반면, 제3의 맥주 주력 제품이었던 킨무기의 맥아비율을 높여 맥주 카테고리로 편입시킬 방침이다. 기린도 제3의 맥주인 혼기린을 올해 중으로 맥주 카테고리로 전환한다. 논알코올 주류도 주목받고 있다. 술에 취한 상태보다 맑은 정신을 선호하는 ‘소버 큐리어스(Sober Curious)’ 문화가 확산해서다. 일본의 주류 대기업 산토리가 2025년 8월 발표한 ‘산토리 논알코올 음료 레포트 2025’에 따르면, 2025년 일본의 논알코올음료 시장의 예상 규모