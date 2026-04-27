홍콩으로 나가는 ‘두쫀쿠’, 빌리엔젤 첫 수출

[리얼푸드=육성연 기자] 그레닉스가 운영하는 베이커리점 빌리엔젤의 ‘두쫀쿠(두바이 쫀득 쿠키)’가 홍콩 시장에 첫 진출한다고 27일 전했다.
이번 수출은 삼성 웰스토리를 통해 성사됐다. 삼성 웰스토리는 현지 시장 분석부터 유통 채널 확보, 물류 운영까지 전 과정을 지원했다.
빌리엔젤 ‘두바이 쫀득 쿠키’는 올해 초 출시 1개월 만에 누적 판매량 30만 개를 돌파했다.
곽계민 그레닉스 대표는 “홍콩 수출을 통해 빌리엔젤의 제품력이 국내를 넘어 글로벌 시장에서도 통한다는 것을 확인했다”며 “앞으로도 삼성 웰스토리와의 상생 협력을 통해 K-디저트를 세계 시장에 알리는 데 속도를 내겠다”고 말했다.
gorgeous@heraldcorp.com
Most Read Stories
REAL FOODSPREMIUM
MARKET TRENDS
April 27. 2026
미국에서 전통적으로 아침에만 소비되던 식품들이 점심, 저녁, 간식 등 다양한 시간대로 확장하고 있다. 한국농수산식품유통공사(aT)의 농식품수출정보(KATI)에 따르면 최근 소비자들은 설탕 함량이 높은 시리얼 제품 대신, 휴대가 간편하고 단백질 등 영양소를 강화한 제품으로 눈을 돌리고 있다. 점차 샌드위치, 스프레드 등 ‘간편식’으로 대체되는 흐름이다. 특히 아침 부리토, 볼, 랩과 같은 제품이 인기다. 이동 중에도 간편하게 섭취할 수 있을 뿐 아니라, 달걀과 육류 등을 포함해 단백질 등 주요 영양소를 제공한다. 식습관 변화도 중요한 요인이다. 시장조사업체 민텔(Mintel)에 따르면, 18~34세 소비자는 기성세대보다 간식을 선호한다. 이에 따라 기업들은 특정 제품을 ‘아침용’으로 한정하기보다, 단백질 함량이나 휴대성 등 시간대와 관계없이 소비자가 중요하게 여기는 요소를 중심으로 마케팅 전략을 펼치고 있다. 냉동식품 업체 콘아그라 브랜즈(Conagra Brands)는 ‘하루 종일 즐