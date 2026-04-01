BTS 진이 선택한 논알콜, 아이긴 ‘애플시트러스·애플피치’ 2종

[리얼푸드=육성연 기자] 지니스램프가 논알콜 하이볼 신제품 ‘아이긴 애플시트러스’와 ‘아이긴 애플피치’ 2종을 공식 출시한다고 1일 밝혔다.

‘아이긴 논알콜’은 ‘제로 슈거(Zero Sugar)’ 제품이다. 열량은 10kcal대다. 감귤맛(애플시트러스)과 달콤한 복숭아맛(애플피치) 2종이다. 1일부터 전국 GS25 편의점과 지니스램프 공식 스마트스토어에서 만나볼 수 있다.

신제품 출시를 기념해 브랜드 글로벌 앰배서더인 ‘방탄소년단(BTS) 진’을 포함한 아이긴 논알콜 트래블스티커 패키지 프로모션이 진행된다. 진의 비주얼이 담긴 트래블 스티커는 캐리어, 노트북 등 일상 소품에 부착할 수 있다.

한정판 아이긴 트래블 스티커 패키지 판매는 1일부터 한 달간 지니스램프 공식 스마트스토어와 일부 GS25 매장에서 판매한다. 논알콜 제품 12캔 구매 시 선착순으로 구매할 수 있다.

지니스램프 관계자는 “아이긴 논알콜은 누구나 함께 즐길 수 있는 음주 문화를 지향하는 제품”이라며, “논알콜 하이볼 특유의 상큼함과 청량함이 기존 논알콜 맥주와는 또 다른 매력을 선사할 것”이라고 전했다.

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