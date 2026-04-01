BTS 진이 선택한 논알콜, 아이긴 ‘애플시트러스·애플피치’ 2종

[리얼푸드=육성연 기자] 지니스램프가 논알콜 하이볼 신제품 ‘아이긴 애플시트러스’와 ‘아이긴 애플피치’ 2종을 공식 출시한다고 1일 밝혔다.
‘아이긴 논알콜’은 ‘제로 슈거(Zero Sugar)’ 제품이다. 열량은 10kcal대다. 감귤맛(애플시트러스)과 달콤한 복숭아맛(애플피치) 2종이다. 1일부터 전국 GS25 편의점과 지니스램프 공식 스마트스토어에서 만나볼 수 있다.
신제품 출시를 기념해 브랜드 글로벌 앰배서더인 ‘방탄소년단(BTS) 진’을 포함한 아이긴 논알콜 트래블스티커 패키지 프로모션이 진행된다. 진의 비주얼이 담긴 트래블 스티커는 캐리어, 노트북 등 일상 소품에 부착할 수 있다.
한정판 아이긴 트래블 스티커 패키지 판매는 1일부터 한 달간 지니스램프 공식 스마트스토어와 일부 GS25 매장에서 판매한다. 논알콜 제품 12캔 구매 시 선착순으로 구매할 수 있다.
지니스램프 관계자는 “아이긴 논알콜은 누구나 함께 즐길 수 있는 음주 문화를 지향하는 제품”이라며, “논알콜 하이볼 특유의 상큼함과 청량함이 기존 논알콜 맥주와는 또 다른 매력을 선사할 것”이라고 전했다.
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April 01. 2026
미국 식품 시장에서 ‘건강’을 소비하는 방식이 변화하고 있다. 과거에는 유기농, 저당, 비건 등 ‘덜 해로운 선택’이 중심이었다면, 최근에는 신체와 정신을 동시에 관리하는 ‘기능 중심 소비’로 전환되는 모습이다. 코트라(KOTRA)에 따르면 식물성 유제품 대체 브랜드인 오틀리(Oatly)는 최근 ‘블랙 슈가 호지차(Black Sugar Hojicha)’의 저카페인 차 라인을 새로 발표했다. 이는 고함량 카페인으로 얻을 수 있는 ‘각성’이 아닌 저카페인 음료 섭취를 통한 ‘안정’을 중시하는 최근 웰니스 소비 흐름을 반영한다. 이런 흐름은 최근 캘리포니아 애너하임에서 열린 북미 최대 천연·유기농 식품 전시회 Natural Products Expo West 2026 현장에서도 확인됐다. 이 전시회에서는 ‘Wellness Beverage’ 카테고리가 별도 파빌리온으로 구성됐다. ‘단백질 대중화’ 트렌드도 눈여겨볼 변화다. 단백질 제품이 기존의 걸쭉한 셰이크 형태에서 벗어나, 보다 가볍고 편