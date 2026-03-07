먹을수록 끌리는 맛, ‘가지 피망 돼지고기볶음’

[리얼푸드=육성연 기자] 한국인의 반찬으로 자주 이용하는 돼지고기. 여기에 가지와 피망을 넣어보세요. 가지를 싫어하는 아이들도 잘 먹을 수 있는 요리가 완성됩니다.

리얼푸드가 소개하는 요리는 ‘가지 피망 돼지고기 볶음’입니다. 부드러운 가지와 아삭한 피망, 고소한 대패삼겹살이 어우러진 볶음요리인데요.

소스로는 된장과 간장으로 감칠맛을 살리고 생강 향을 더했어요. 짭조름한 맛으로 밥반찬이나 덮밥으로 활용하기 좋습니다. 감칠맛도 풍부해 술안주 요리로도 이용해도 됩니다.

조리 과정에서 대패삼겹살을 살짝 데쳐 사용하면 잡내가 제거됩니다.

영양소 가득한 가지, 피망과 돼지고기의 만남. 이번 주 레시피로 어떠신가요.

재료(2인분)

재료 : 가지 2개, 피망 2개, 대패삼겹살 150g, 참기름 ½ 큰술, 청주 1큰술, 식용유 1큰술, 통깨 약간, 송송썬 실파 약간

0 양념 재료 : 간장 2큰술, 된장 ½ 큰술, 맛술 1큰술, 청주 1큰술, 올리고당 1큰술, 생강 가루 1/2작은술), 후춧가루 약간

만들기

1. 가지는 꼭지를 자르고 모양대로 길게 4등분 한 후 3~4cm 길이로 썰어주세요.

2. 피망은 꼭지와 씨를 제거하고 가지와 비슷하게 썰어주세요.

3. 끓는 물에 청주를 넣고 대패삼겹살을 2분 정도 데쳐주세요.

4. 양념재료는 모두 섞어주세요.

5. 팬에 식용유를 두르고 가지를 넣어 노릇하게 구운 후 피망, 대패삼겹살을 넣고 강불로 1분간 볶다가 중불로 줄여 양념을 붓고 졸이듯 2~3분 더 볶아주세요.

6. 불을 끄고 참기름을 뿌려 가볍게 섞어주세요.

7. 완성된 가지 피망 돼지고기 볶음을 접시에 담고 송송썬 실파, 통깨를 뿌려주세요.

