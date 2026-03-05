댕댕이도 붕장어…하이독 알레르기 케어 화식사료 ‘알러컷 장어’

[리얼푸드=육성연 기자] 펫푸드 브랜드 하이독이 강아지 식이 알레르기를 고려한 저알레르기 화식사료 ‘알러컷 하이포알러제닉 장어 레시피(Aller-Cut Hypoallergenic Eel Recipe)’를 5일 출시했다고 밝혔다.

이번 신제품은 기존 알러컷 말·캥거루 레시피에 이어 선보이는 세 번째 제한적 원료 식단 (Limited Ingredient Diet, LID) 품목이다. 강아지 알레르기 케어에 특화된 주식용 화식사료다.

주원료는 대표적인 보양식의 하나인 붕장어(바다장어)다. 면역 관리를 위해 무·배추·새송이버섯·청경채 등 채소류와 비타민, 유산균 등을 배합했다. 제품은 1봉지 500g으로 100g(열량 133.8kcal)씩 5팩 개별 내포장 형태로 제공된다.

알러컷 장어는 NRC(미국국립연구위원회) 권장 영양 기준을 기반으로 AAFCO(미국사료협회) 및 FEDIAF(유럽펫푸드산업연맹)의 영양 가이드라인을 충족하도록 설계돼, 일상적인 주식으로 급여 가능하다. 등록성분량뿐만 아니라 아미노산 조성과 DMB 1kg당 함량까지 투명하게 공개했다.

원재료는 사료(FEED) 등급이 아닌 100% 휴먼그레이드 등급을 사용했다. GMO·합성보존료·합성착향료·합성착색료·트랜스지방·글루텐·MSG·육분·펄프·설탕 및 소금을 배제한 ‘10 FREE’ 설계를 적용했다. 보존료를 사용하지 않아 냉동보관이 필수다.

하이독은 출시를 기념해 5일 오후 2시부터 선착순 100명에게 알러컷 장어 500g 본품을 3000원에 제공한다.

조한울 하이독 대표는 “기존 보양식이 간식이나 특별식 개념에 머물렀다면, 알러컷 장어는 지속해서 급여할 수 있는 영양 설계를 목표로 개발했다”라고 말했다.

