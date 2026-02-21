밀가루 뺐어요, 아삭한 ‘양배추 유부 만두’

[리얼푸드=육성연 기자] 밀가루 만두피 대신 유부를 사용한 만두 레시피를 소개합니다. 일반적인 군만두와 납작만두 사이의 맛을 내는 ‘양배추 유부 만두’입니다. 만두소에 양배추가 가득 들어가 건강하고 든든하게 즐길 수 있습니다.

리얼푸드가 추천하는 ‘양배추 유부 만두’는 만두소의 식감이 재밌습니다. 유부는 노릇하게 구워내 바삭하면서도 쫄깃하고, 안에는 가득 넣은 양배추가 아삭아삭 씹힙니다.

완성한 양배추 유부 만두는 새콤달콤한 양배추무침과 곁들여 비빔만두로 즐기면 맛이 더욱 좋습니다. 양배추무침을 만드는 법은 우선, 양배추는 채칼을 사용해 얇게 채를 썰어 찬물에 헹군 다음 물기를 빼주세요. 볼에 나머지 무침 재료를 넣고 섞은 후, 채썬 양배추를 넣고 가볍게 버무려주면 됩니다.

재료 (2~3인분)

유부 8장, 양배추잎 100g, 표고버섯 2개, 불린 당면 40g, 대파 ¼ 대, 다진 마늘 ½ 큰술, 간장 2작은술, 소금 1작은술, 참기름 ½ 큰술, 후춧가루 약간, 식용유 ½ 컵

양배추무침 : 양배추 ¼ 통, 고춧가루 1큰술, 식초 1큰술, 설탕 ½ 큰술, 참기름 ½ 큰술, 통깨 약간

만들기

1. 끓는 물에 소금 한 꼬집과 양배추 잎을 넣고 1분 정도 데쳐주세요.

2. 양배추를 데친 물에 유부를 넣고 1분 정도 데친 후 찬물에 헹궈 손으로 물기를 가볍게 짜주세요.

3. 유부 데친 물에 불린 당면을 넣고 3분 정도 끓인 후 채반에서 물기를 빼주세요.

4. 양배추, 표고버섯, 삶은 당면, 대파를 잘게 다져주세요.

5. 볼에 다진 재료와 다진 마늘을 넣고 간장, 소금, 후춧가루, 참기름을 넣어 섞어주세요.

6. 유부 한쪽 면에 가위집을 내고 준비한 만두소를 넣어주세요.

7. 만두 겉면에 전분을 얇게 입힌 후 잔 가루를 털어주세요.

8. 달군 팬에 기름을 두르고 만두를 올려 노릇하게 구워주세요.

자료=우리의 식탁 제공

gorgeous@heraldcorp.com