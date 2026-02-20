가성비 앞세운 신세계푸드 ‘이마트 피자’, 20만개 판매 돌파

[리얼푸드=육성연 기자] 신세계푸드가 지난달 29일 새 단장 출시한 이마트 피자 4종이 일평균 1만개씩 팔리며 3주 만에 누적 판매량 20만개를 돌파했다. 특히 설 연휴에는 ‘트리플 치즈 피자’의 일 판매량이 평소 대비 최대 7배까지 급증했다.
20일 신세계푸드는 고물가 환경 속에서 ‘체감 가성비(가격 대비 성능)’를 강화한 전략이 주효했다는 평가다. 신세계푸드는 이마트 피자를 새 단장 하면서 1~2인 가구가 선호하는 15인치 사이즈에 토핑의 종류와 중량을 높였다. 가격은 1000~2000원 낮췄다.
가장 높은 판매량을 기록한 제품은 ‘콤비네이션 디럭스 피자(1만4980원)’다. 누적 판매량 10만개를 넘겼다. 페퍼로니와 햄 등 4가지 고기 토핑에 양파, 양송이, 피망 등 채소가 들어간다.
이와 함께 불고기와 리코타 치즈를 강조한 ‘불고기 리코타 피자(1만 5980원)’, 두 가지 페퍼로니를 적용한 ‘더블 페퍼로니 피자(1만3980원)’, 모짜렐라, 체다, 고다 치즈를 조합한 ‘트리플 치즈 피자(1만2980원)’ 등도 1만원대 가격이다.
신세계푸드 관계자는 “가격 대비 만족도를 최우선 기준으로 삼아 고객이 선택 이유가 분명한 상품을 계속 선보일 것”이라며 “이마트 피자를 고물가 시대에 신뢰할 수 있는 가족 먹거리로 자리 잡게 하겠다”고 밝혔다.
gorgeous@heraldcorp.com
February 11. 2026
튀르키예의 헤이즐넛 공급이 흔들리고 있다고 코트라(KOTRA)가 전했다. 튀르키예는 전 세계 헤이즐넛 생산의 약 70%를 차지하는 최대 생산국이다. 그러나 최근 몇 년간 기후 변화로 인해 빚어진 생산 차질이 헤이즐넛 공급에 부정적인 영향을 미쳤다. 그 결과 헤이즐넛 가격도 대폭 상승했다. 튀르키예 경쟁청(RK)에 따르면 2025년 생산량 추정치는 45만~55만 톤 수준이다. 공급 긴축으로 2025년 4월 이후 국제 시세가 올랐다. 국제 가격 전망치는 kg당 최대 10달러까지 상승했다. 이에 튀르키예산 헤이즐넛의 최대 구매자인 이탈리아 제과기업 페레로(Ferrero)는 조달 조건과 가격을 둘러싸고 튀르키예 농가 및 현지 공급업체들과 이견이 발생한 것으로 전해졌다. 일부 업계 관계자들은 공급 부족이 장기화할 때 헤이즐넛이 원료로 사용되는 누텔라(Nutella)의 원가 구조와 생산 계획에도 영향을 미칠 수 있다고 전망했다. 하지만 회사 측은 현재까지 즉각적인 생산 차질은 없다고 밝혔다.