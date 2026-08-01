얼린 토마토로 쫄깃 시원하게…‘토마토 냉우동’

[리얼푸드=육성연 기자] 무더운 여름날, 입맛은 없는데 시원한 음식을 먹고 싶다면 ‘토마토 냉우동’을 추천합니다.

리얼푸드가 소개하는 ‘토마토 냉우동’ 레시피는 얼린 토마토로 만드는 초간단 여름 별미입니다. 얼린 토마토가 주는 시원함에 달콤한 풍미까지 즐길 수 있습니다.

여기에 쯔유와 라임즙 소스를 더하고 쫄깃한 우동면을 넣습니다. 더위에도 입맛 도는 한 그릇입니다.

특히 조리 과정이 간단해서 더운 여름날에도 만들기 좋습니다. 요리 과정에서 면은 아주 차갑게 식혀야 쫄깃한 식감이 살아납니다. 취향에 맞게 메밀면이나 소면, 카펠리니(스파게티보다 더 얇은 긴 면) 등으로 변경해도 잘 어울립니다.

재료 (2인분)

기본 재료: 우동면 2인분, 얼린 토마토 2~3개, 후추 약간, 깻잎 3장, 통깨 약간

소스 재료: 쯔유 4큰술, 라임즙 1큰술, 화이트발사믹 2큰술, 들기름 1큰술

만들기

1. 미리 얼려둔 토마토는 껍질을 벗겨 깍둑썰어주세요.

2. 깻잎은 돌돌 말아 잘게 채를 썰어주세요.

3. 소스 재료를 섞은 후 토마토에 붓고 냉장고에서 차갑게 두세요.

4. 끓는 물에 우동면을 삶아주세요.

5. 삶은 면은 찬물에 여러 번 헹궈주세요.

6. 그릇에 면을 담고 토마토와 깻잎을 올리고 통깨를 뿌리세요.

자료=우리의 식탁 제공

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