콜라겐의 피부 노화 개선, 이 영양소가 필요해요

‘먹는’ 콜라겐…분해→흡수→재합성 과정 필요 비타민C 합성 촉진, ‘단백질+비타민C’ 식단 도움

[리얼푸드=육성연 기자] “먹으면 어려진다”, “동안 피부의 비결”

피부 탄력을 위한 콜라겐 보충제 시장이 커지는 가운데, 최근에는 천연 식품 조합을 통해 효과를 얻는 방법이 주목받고 있다. ‘단백질+비타민 C’ 조합이다. 보충제 대신 우리 몸이 스스로 콜라겐을 합성하도록 환경을 조성하는 방법이다.

콜라겐은 피부, 뼈, 연골, 힘줄 등을 구성하는 구조 단백질의 일종이다. 특히 피부 표피 아래에 있는 진피의 약 70%를 차지한다. 피부의 탄력과 보습에 중요하지만, 나이가 들수록 콜라겐 생성이 감소해 피부 탄력이 떨어지게 된다.

국내에선 건강기능성식품 분야에서 성장이 두드러진다. 한국과학기술정보연구원 자료(2024)에 따르면 콜라겐의 전체 ‘식품’ 분야(음료·분말·바·기능성 식품 등)는 2016년에서 2022년까지 연평균 31.3% 성장했다. 품목 중에서 건강기능성식품인 가수분해(큰 분자를 잘게 나눔) 콜라겐은 전체 평균보다 높은 58.7% 성장했다.

다만 콜라겐 보충제의 효과에 대해선 의견이 엇갈린다. 미국 국제피부과학회지(2021)가 다룬 연구에선 참가자 여성의 95%가 가수분해 콜라겐을 섭취한 후 피부에 탄력이 생기고 주름이 개선됐다.

효과가 뚜렷하지 않다는 연구들도 여럿 있다. 국내 국립암센터 국립암센터 국제암대학원대학교 명승권 교수팀은 미국의학저널(2025)이 다룬 논문에서 “총 23건의 임상시험을 비교·분석한 결과, 전체 연구를 종합하면 콜라겐 보충제의 피부 탄력, 주름, 수분 개선에 효과가 있었지만, 제약사 후원이 없는 독립 연구와 질적으로 높은 연구(대상자가 많고 신뢰도가 높은)들에서는 효과가 확인되지 않았다”며 “콜라겐 보충제의 피부 노화 개선 효과에 관한 임상적 근거는 아직 불충분하다”고 밝혔다.

터프츠대 공식 건강 정보 페이지에 따르면 족발이나 돼지껍질 같은 콜라겐 식품 또는 보충제를 많이 먹거나 흡수율을 높인 특정 제품을 복용할지라도 우리 몸에서 콜라겐 합성에 필요한 ‘조건’이 갖춰지지 않으면 기대만큼의 효과를 보기 어렵다. 파라 무스타파 터프츠대 의과대학 피부과 전문의는 “콜라겐을 섭취한다고 해서 피부에 콜라겐이 그대로 공급되는 것은 아니다”라고 설명했다.

의학 전문가들에 따르면 ‘먹는’ 콜라겐은 ‘재료’에 불과하다. 보충제나 콜라겐 식품은 완제품이 아니라 조립해야 완성되는 부품에 가깝다. 소화를 통해 잘게 쪼개지고 흡수된 후, 피부 조직에 맞는 콜라겐으로 ‘재합성’되는 과정을 거쳐야 한다. 재합성되어도 피부로 모두 가는 것이 아니라 몸이 필요한 곳에 우선 배분된다.

주목할 것은 이 합성 과정을 돕는 영양소가 있다는 점이다. 바로 ‘비타민 C’다. 비타민 C는 콜라겐 합성에 관여하는 효소를 활성화한다. 더불어 콜라겐 구조가 단단하게 형성되는 것까지 돕는다. 미국 스테드먼 필리폰 연구소는 논문에서 “비타민 C가 콜라겐의 안정적 구조 합성을 촉진한다는 사실을 확인했다”고 밝혔다(OJSM 2018).

실제 피부 진피에 있는 섬유아세포(Fibroblast·콜라겐을 합성하는 핵심 세포)에 비타민 C를 처리하자 콜라겐 합성이 약 8배 증가했다는 프랑스 연구(PNAS 1981)도 있다. 반대로 비타민 C가 부족하면 콜라겐이 제대로 합성되지 않는다.

전문가들은 보충제에 의존하기보다 체내 콜라겐 생성을 지원하는 것이 중요하다고 강조한다. 파라 무스타파 전문의는 “건강한 식습관은 우리 몸이 스스로 콜라겐을 생성하는 데 필요한 영양소를 공급한다”며 “충분한 단백질 섭취와 비타민 C가 풍부한 식품을 섭취하라”고 권장했다.

김민정 미국 공인 영양사도 “콜라겐은 영양제나 특별 식품을 꼭 섭취하지 않아도 균형 잡힌 단백질 위주의 식사를 통해 체내 생성이 가능한데, 양질의 단백질과 비타민 C를 충분히 섭취하는 것이 중요하다”고 말했다. 이어 “단백질은 콜라겐의 재료를 공급하고, 비타민 C는 몸에서 콜라겐을 재합성하는데 필수적 역할을 하기 때문”이라고 부연했다.

보충제 섭취가 부담스럽거나 일상에서 콜라겐 생성에 유리한 식단을 구성하려면, 우선 단백질을 매 끼 충분히 섭취하고, 여기에 비타민 C 식품을 곁들이는 것이 핵심이다. 과일 중에서는 유자, 골드키위, 딸기, 오렌지 등에 비타민 C가 풍부하다. 채소는 파프리카, 꽈리고추, 시금치, 피망 등에 많다.

김 영양사는 “생선, 살코기, 달걀, 콩류, 아몬드 등의 단백질 식품과 비타민 C가 풍부한 과일·채소를 균형 있게 섭취하면 콜라겐 생성과 피부 건강에 도움이 될 수 있다”고 조언했다.

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