사지 마세요, 토마토 바질 있으면 샌드위치 뚝딱

[리얼푸드=육성연 기자] 바쁜 아침, 간편하게 먹으면서 근사한 한 끼를 즐기고 싶다면 ‘토마토 바질 샌드위치’를 추천합니다.
리얼푸드가 소개하는 ‘토마토 바질 샌드위치’ 레시피는 잘 익은 토마토와 생바질을 층층이 쌓아 만듭니다. 여기에 은은한 발사믹 풍미로 재료 본연의 맛을 살렸어요.
특히 상큼한 토마토와 향이 좋은 바질이 한 데 어울리며 독특한 맛을 내는데요. 리코펜 등 토마토와 바질의 항산화 성분까지 보충할 수 있습니다. 간단하지만 특별해서 아침 메뉴 또는 브런치로 제격입니다.
요리 과정에서 남은 토마토 속은 바로 먹거나 다른 요리에 활용해 주세요. 토마토의 물기가 샌드위치를 눅눅하게 만들 수 있어, 씨 제거와 물기 제거가 중요합니다.
또 기호에 따라 모차렐라 치즈나 리코타치즈를 추가해도 잘 어울립니다.
재료
기본 재료: 식빵 4장, 완숙 토마토 2개, 생바질 한 줌, 가염 버터 1큰술
양념 재료: 마요네즈 2큰술, 발사믹식초 1큰술, 소금·후춧가루 약간
만들기
1. 토마토는 반으로 잘라 속을 가볍게 제거한 뒤 작은 큐브 모양으로 썰어주세요.
2. 생바질은 돌돌 말아 적당한 크기로 채를 썰어주세요.
3. 볼에 토마토와 바질을 넣고 마요네즈, 발사믹식초, 소금, 후춧가루를 넣어 골고루 섞어주세요.
4. 먹기 좋게 반으로 잘라 완성해 주세요.
자료=우리의 식탁 제공
gorgeous@heraldcorp.com
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July 22. 2026
미국 시장에서 복합 플레이버(flavor)와 글로벌 풍미가 인기다. 한국농수산식품유통공사(aT)의 농식품수출정보(KATI)에 따르면 2026년 미국 식품시장의 맛 트렌드는 기존의 유행이 더욱 복합적이고 구체적인 형태로 발전하는 양상이다. 미국 레스토랑협회는 2026년 외식시장의 주요 흐름으로 맥앤치즈, 치킨누들스프, 매시드포테이토 등 익숙한 컴포트 푸드(comfort food, 심리적 안정과 위로, 향수를 일으키는 음식)에 글로벌 풍미를 접목한 방식을 제시했다. 스낵시장에서는 망고와 라임, 피클처럼 맛의 성격이 분명한 재료를 조합하는 시도가 이어지고 있다. 나초칩 브랜드 El Nacho는 트렌디한 맛의 핫허니 망고맛 나초칩을 선보였다. 유명 마시멜로우 캔디 브랜드 PEEPS는 망고&칠리&라임맛의 마시멜로우 제품을 내놓았다. 식음료 시장에서는 향과 산미가 뚜렷한 유자와 칼라만시, 베르가모트 등이 주목받고 있다. 미 남부지역 최대 규모의 식료품 체인인 Kroger는 감귤류를 2026년