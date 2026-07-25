사지 마세요, 토마토 바질 있으면 샌드위치 뚝딱

[리얼푸드=육성연 기자] 바쁜 아침, 간편하게 먹으면서 근사한 한 끼를 즐기고 싶다면 ‘토마토 바질 샌드위치’를 추천합니다.

리얼푸드가 소개하는 ‘토마토 바질 샌드위치’ 레시피는 잘 익은 토마토와 생바질을 층층이 쌓아 만듭니다. 여기에 은은한 발사믹 풍미로 재료 본연의 맛을 살렸어요.

특히 상큼한 토마토와 향이 좋은 바질이 한 데 어울리며 독특한 맛을 내는데요. 리코펜 등 토마토와 바질의 항산화 성분까지 보충할 수 있습니다. 간단하지만 특별해서 아침 메뉴 또는 브런치로 제격입니다.

요리 과정에서 남은 토마토 속은 바로 먹거나 다른 요리에 활용해 주세요. 토마토의 물기가 샌드위치를 눅눅하게 만들 수 있어, 씨 제거와 물기 제거가 중요합니다.

또 기호에 따라 모차렐라 치즈나 리코타치즈를 추가해도 잘 어울립니다.

재료

기본 재료: 식빵 4장, 완숙 토마토 2개, 생바질 한 줌, 가염 버터 1큰술

양념 재료: 마요네즈 2큰술, 발사믹식초 1큰술, 소금·후춧가루 약간

만들기

1. 토마토는 반으로 잘라 속을 가볍게 제거한 뒤 작은 큐브 모양으로 썰어주세요.

2. 생바질은 돌돌 말아 적당한 크기로 채를 썰어주세요.

3. 볼에 토마토와 바질을 넣고 마요네즈, 발사믹식초, 소금, 후춧가루를 넣어 골고루 섞어주세요.

4. 먹기 좋게 반으로 잘라 완성해 주세요.

자료=우리의 식탁 제공

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