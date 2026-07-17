모양도 예쁜데 맛도 일품…‘깻잎참치전’

[리얼푸드=육성연 기자] 깻잎 향이 가장 좋을 때 만들어 먹기 좋은 레시피를 소개합니다.

리얼푸드의 추천 레시피는 ‘깻잎 참치전’입니다. 참치와 두부로 든든하게 속을 채운 삼각 모양 전이에요.

특히 모양이 특이하면서도 아름답습니다. 삼각형으로 접시 위에 올라온 전을 보면 절로 “예쁘다” 소리가 나오죠.

정갈한 모양새에 손님상에 올려도 손색없습니다. 또 비 오는 날 노릇하게 부쳐내면 근사한 안주가 됩니다. 도시락에 예쁘게 담으면 보기 좋은 반찬으로도 좋아요.

향긋한 깻잎 향, 고소한 전으로 만들어 가족이 즐겨보세요.

재료 (10개 분량)

참치캔(중간 사이즈) 1캔(150g), 깻잎 10장, 두부 1/3모, 양파 1/3개, 실파 1대, 부침가루 1컵, 달걀 2개, 식용유 적당량, 간장 1큰술, 식초 1큰술, 물 1큰술, 청양고추 1개

만들기

1. 참치는 체에 밭쳐 기름을 빼고, 두부는 면 보자기에 넣어 물기를 짜주세요. 양파는 잘게 다지고 실파는 송송 썰어주세요. 깻잎은 깨끗이 씻은 후 키친타올로 물기를 제거해 주세요.

2. 볼에 참치·두부·양파·실파를 넣고 약간의 소금과 후추를 뿌려 섞어주세요. 깻잎 안쪽에 부침가루를 묻힌 뒤 참치 소를 올려 깻잎을 삼각형 모양으로 접어주세요.

3. 삼각형 모양으로 만든 깻잎 참치에 부침가루를 묻히고 풀어놓은 달걀물에 담갔다가 건져주세요.

4. 달군 팬에 약간의 기름을 두르고 깻잎 참치전을 올려 노릇하게 익혀주세요.

5. 초간장 재료에 청양고추를 잘게 썰어 넣어 곁들여주세요.

자료=우리의 식탁 제공

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