정용재 시그니엘 부산 셰프, ‘테이블 포 올’ 자선행사에 재능 기부

[리얼푸드=육성연 기자] 시그니엘 부산이 글로벌 어린이 자선 행사의 메인 스폰서로 참여한다.
시그니엘 부산은 국제어린이양육기구 ‘한국컴패션’과 함께 오는 26일, 자선 디너 행사 ‘2026 테이블 포 올(TABLE FOR ALL)’을 개최한다.
올해로 6회째를 맞이한 ‘테이블 포 올’은 가난과 식량 위기로 고통받는 전 세계 어린이에게 음식으로 꿈과 희망을 전하는 글로벌 나눔 캠페인이다.
올해는 시그니엘 부산이 호텔 공간과 전문 서비스 인력, 요리에 들어가는 기물을 전액 지원한다. 특히, 이번 행사에는 부산 특급호텔 최초로 ‘미쉐린 가이드’에 등재된 시그니엘 부산의 모던 광동식 레스토랑 ‘차오란’의 정용재 총괄 셰프가 재능기부로 참여한다. 롯데호텔 32년 경력의 베테랑이자 광둥요리 전문가로 손꼽히는 정용재 셰프는 차오란의 대표 메뉴 ‘모둠 딤섬’을 선보인다. ‘리치 딤섬’과 ‘블랙 하가우’, ‘트러플 딤섬’ 등 3종이다.
심영민 시그니엘 부산 총지배인은 “정용재 셰프의 정성이 담긴 요리가 어린이에게 희망이 되고, 후원자에게는 나눔의 기쁨이 되길 바란다”고 전했다.
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July 13. 2026
미국 식품시장에서 다양한 식감과 먹는 재미를 결합한 제품이 확산하고 있다. 한국농수산식품유통공사(aT)의 농식품수출정보(KATI)에 따르면 최근 현지에서는 ‘레이어드 식감’이 새로운 제품개발 트렌드로 자리 잡고 있다. 여러 식감을 동시에 제공하거나 깨지는 소리와 늘어나는 모습을 영상으로 표현하기 쉬운 ‘멀티 텍스처’ 제품이 인기다. 글로벌 식품 원료 기업인 인그리디언(Ingredion) 조사에 따르면 소비자의 79%는 “식감이 제품 만족도에 영향을 준다”고 답했다 절반 이상은 “식감이 마음에 들지 않을 경우 다른 제품으로 바꿀 의향이 있다”고 응답했다. 소비자 4명 중 1명은 식감을 맛보다 더 중요하게 평가했다. 또 다른 글로벌 식품 재료 기업 그리피스푸드(Griffith Foods)도 2026년 주요 식품 트렌드로 ‘갈망을 자극하는 식감(Craveable Texture)’을 선정했다. 조사 결과 글로벌 소비자의 43%는 독특하거나 색다른 식감의 제품을 즐기는 것으로 나타났다. 이에