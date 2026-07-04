주말 홈브런치로 딱!…‘구운 치즈 달걀 토스트’

[리얼푸드=육성연 기자] 주말 아침에 간단하면서도 분위기 있는 브런치 메뉴를 소개합니다. 리얼푸드의 추천 레시피는 ‘구운 치즈 달걀 토스트’입니다.

담백하고 쫄깃한 사워도우를 팬에 천천히 구워내고, 치즈와 삶은 달걀을 올립니다. 여기에 크리미한 아보카도와 토마토를 더해 신선한 맛을 살렸어요.

특히 입안 가득 퍼지는 향긋한 바질 페스토와 꿀, 그리고 발사믹의 달콤새콤한 풍미가 어우러집니다.

한 입만으로도 브런치 카페 분위기를 제대로 느낄 수 있는 요리죠. 겉은 바삭하고 속은 부드러운 식감 조합 덕분에 가벼운 아침이나 주말 브런치 메뉴로 좋습니다.

요리 과정에서 치즈는 약불에서 천천히 구워야 바삭하고 고소합니다. 기호에 따라 아보카도와 토마토는 제외하고 간단히 만들어도 좋습니다.

재료 (1~2인분)

사워도우(곡물빵) 3장, 달걀 2~3개, 그라나 파다노(가루) 4큰술, 아보카도 1/2개, 바질 페스토 1~2큰술, 토마토 1개, 올리브오일 약간, 후추 약간, 꿀 약간, 토마토바질 발사믹(생략 가능) 약간

만들기

1. 곡물빵을 2cm로 잘라주세요. 냄비에 물을 끓인 뒤 달걀을 넣고 약 12분간 삶아주세요. 삶은 달걀은 찬물에 식힌 뒤 껍질을 제거하고 반으로 잘라 준비해 주세요.

2. 팬에 올리브오일을 두르고 곡물빵을 노릇하게 구워주세요. 아보카도는 껍질을 벗긴 후 슬라이스로 잘라주세요. 토마토도 슬라이스로 잘라주세요.

3. 약불로 줄인 팬에 치즈를 넉넉히 올린 뒤, 반으로 자른 삶은 달걀을 올려 함께 노릇하게 구워주세요.

4. 구운 사워도우 위에 바질페스토를 바르고, 토마토, 아보카도를 올려주세요.

5. 마지막으로 구운 치즈달걀을 올린 후 토마토바질 발사믹, 꿀, 후춧가루를 뿌려 샌드위치를 완성해 주세요.

자료=우리의 식탁 제공

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