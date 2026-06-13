‘돌돌 말면 끝’…별미인 ‘돼지고기 양배추말이’

[리얼푸드=육성연 기자] 바쁜 저녁 시간에는 불 앞에서 요리하기가 번거로울 수 있죠. 간단히 만들면서 입맛을 돋우는 요리가 필요하다면 ‘돼지고기 양배추말이’를 추천합니다.

‘돼지고기 양배추말이’는 아삭한 양배추에 대패삼겹살을 돌돌 말은 요리인데요. 전자레인지로 10분 만에 뚝딱 완성할 수 있습니다.

고기는 촉촉하게, 양배추는 아삭하게 익혀냅니다. 여기에 구수한 된장소스를 곁들이면 담백하면서도 깊은 맛이 일품입니다. 된장과 간장, 설탕, 맛술을 넣고 만든 된장소스는 전자레인지에 30초 정도 데워주세요. 감칠맛과 단맛이 적절하게 어우러집니다.

10분이면 완성되는 초간단 레시피로 ‘돼지고기 양배추말이’의 맛을 즐겨보세요.

재료(2인분)

기본 재료: 양배추 200g, 대패삼겹살 10장, 소금과 후춧가루, 통깨 약간

양념 재료: 된장 2작은술, 간장 1작은술, 설탕 1작은술, 맛술 1큰술

만들기

1. 양배추는 깨끗이 씻은 뒤 가늘게 채를 썰어주세요.

2. 돼지고기를 넓게 펼쳐 소금과 후춧가루를 약간씩 뿌린 뒤, 양배추를 적당량 올려 돌돌 말아주세요.

3. 말아둔 고기말이를 내열 용기에 차곡차곡 담고 랩을 씌워주세요.

4. 전자레인지에 넣어 약 3분간 고기가 익을 때까지 가열해주세요.

5. 작은 볼에 양념 재료를 넣고 고루 섞은 뒤 전자레인지에 30초 정도 데워 된장 소스를 만들어주세요.

자료=우리의 식탁 제공

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