만능찜 버튼 눌렀더니, 촉촉한 ‘바나나 브레드’ 완성

[리얼푸드=육성연 기자] 촉촉한 바나나 브레드. 커피와 함께 먹으면 더욱 맛있는 디저트입니다. 하지만 집에 오븐이 없거나 혹은 베이킹이 너무 어려워 보여서 시도를 못 하는 경우도 많은데요.

이럴 때는 집에 있는 전기밥솥을 이용해 보세요. 리얼푸드의 추천 레시피는 밥솥으로 완성하는 ‘바나나 브레드’입니다. 따뜻할 때 한 조각 잘라 먹으면 부드럽고 포근한 식감이 매력적입니다.

집에 바나나만 있다면 간단히 만들 수 있어요. 특히 검은 반점이 생긴 바나나라면 더욱 좋습니다. 잘 익은 바나나를 으깨서 사용하기 때문에 적합합니다.

재료에는 요거트와 우유가 들어가는데요. 오븐보다 더 촉촉하고 부드러운 맛을 즐길 수 있습니다. 구운 바나나브레드에 요거트나 생크림을 곁들이면 근사한 디저트가 완성됩니다. 조리 과정에서는 취향에 따라 바나나 1개를 추가로 넣어도 좋습니다.

재료 (3~4인분)

바나나 2개, 달걀 2개, 요거트 100g, 우유 50g, 핫케이크가루 300g, 꿀 1큰술

만들기

1. 바나나 껍질을 벗긴 후 밥솥에 넣어 으깨어주세요.

2. 달걀과 요거트, 우유를 넣어 섞어주세요.

3. 핫케이크 가루와 꿀을 넣고 가볍게 섞어주세요.

4. 만능찜 기능으로 40분 작동해 주세요.

5. 뒤집어서 꺼낸 후 먹기 좋은 크기로 잘라 맛있게 즐겨주세요.

자료=우리의 식탁 제공

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