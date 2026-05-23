만능찜 버튼 눌렀더니, 촉촉한 ‘바나나 브레드’ 완성

[리얼푸드=육성연 기자] 촉촉한 바나나 브레드. 커피와 함께 먹으면 더욱 맛있는 디저트입니다. 하지만 집에 오븐이 없거나 혹은 베이킹이 너무 어려워 보여서 시도를 못 하는 경우도 많은데요.
이럴 때는 집에 있는 전기밥솥을 이용해 보세요. 리얼푸드의 추천 레시피는 밥솥으로 완성하는 ‘바나나 브레드’입니다. 따뜻할 때 한 조각 잘라 먹으면 부드럽고 포근한 식감이 매력적입니다.
집에 바나나만 있다면 간단히 만들 수 있어요. 특히 검은 반점이 생긴 바나나라면 더욱 좋습니다. 잘 익은 바나나를 으깨서 사용하기 때문에 적합합니다.
재료에는 요거트와 우유가 들어가는데요. 오븐보다 더 촉촉하고 부드러운 맛을 즐길 수 있습니다. 구운 바나나브레드에 요거트나 생크림을 곁들이면 근사한 디저트가 완성됩니다. 조리 과정에서는 취향에 따라 바나나 1개를 추가로 넣어도 좋습니다.
재료 (3~4인분)
바나나 2개, 달걀 2개, 요거트 100g, 우유 50g, 핫케이크가루 300g, 꿀 1큰술
만들기
1. 바나나 껍질을 벗긴 후 밥솥에 넣어 으깨어주세요.
2. 달걀과 요거트, 우유를 넣어 섞어주세요.
3. 핫케이크 가루와 꿀을 넣고 가볍게 섞어주세요.
4. 만능찜 기능으로 40분 작동해 주세요.
5. 뒤집어서 꺼낸 후 먹기 좋은 크기로 잘라 맛있게 즐겨주세요.
자료=우리의 식탁 제공
gorgeous@heraldcorp.com
Most Read Stories
REAL FOODSPREMIUM
MARKET TRENDS
May 20. 2026
“떡볶이나 불닭볶음면을 먹을 땐 시원한 막걸리를 함께 곁들인다”. 최근 한국의 매운맛에 푹빠진 미국인 조나단 씨는 코트라(KOTRA)에서 “가족과 함께 한국 영화와 드라마를 시청하면서 한국 음식을 접하게 되었고, 자연스럽게 한국 술로 관심이 이어졌다”고 말했다. 이어 “한국 전통주인 막걸리는 매운 한국 음식과 페어링이 좋고, 구매하기도 어렵지 않아 종종 집에서 마시곤 한다”고 덧붙였다. 미국 시장에서 한국 술이 주목받고 있다. 실제 최근 수년간 미국 내 한국 술 시장은 꾸준히 성장하고 있다. 이는 미국 내 주류 소비가 감소한 것과 대조적이다. 전문가들은 ‘선택과 집중’ 현상이 일어나고 있다고 분석했다. 전체적인 음주량은 줄고 있지만 한번 마실 때 특별하고, 도수가 너무 높지 않으며, 문화적인 스토리가 있는 술을 찾는다. 베리파이드 마켓리서치(Verified Market Research) 보고서는 미 지역 내 한류 확산과 한식의 인기로 소주도 인기를 얻고 있다며, 특히 MZ세대가 소주