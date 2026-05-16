밥솥에 넣으면 끝! 정말 쉬운 ‘돼지고기 김치찜’

[리얼푸드=육성연 기자] 입맛 없는 날, 푹 익은 김치에 보들보들한 고기 한 점이면 밥 한 그릇이 술술 넘어갑니다. 그야말로 ‘밥도둑’인 돼지고기 김치찜, 하지만 만드는 과정은 쉽지 않죠.

방법은 있습니다. 바로 전기밥솥을 이용하는 조리법인데요. 외식이나 배달주문을 하지 않아도 간편히 즐길 수 있습니다.

리얼푸드의 추천 레시피는 밥솥으로 만든 ‘돼지고기 김치찜’입니다. 재료를 차곡차곡 넣고 만능찜 버튼을 누른 후 30분 익혀주세요. 그릇에 담아 대파와 참기름을 넣으면 끝입니다.

오래 끓이지 않아도 밥솥 덕분에 고기가 부드럽게 익어 누구나 쉽게 만들 수 있습니다. 요리 초보자도 실패 없이 완성하는 든든한 한 끼를 즐겨보세요.

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재료 (2~3인분)

돼지고기 목살(또는 앞다릿살) 600g, 김치 1/2포기, 김칫국물 3큰술, 양파 1/2개, 대파 1대, 간장 2큰술, 고춧가루 1큰술, 설탕 1/2큰술, 다진 마늘 1큰술, 참기름 1큰술

만들기

1. 돼지고기는 큼직하게 썰어 준비해 주세요.

2. 김치는 먹기 좋은 크기로 썰고, 양파는 굵게 채를 썰어주세요. 대파는 어슷하게 썰어주세요.

3. 밥솥에 돼지고기를 넣고 김치와 양파를 올려주세요.

4. 물, 간장, 고춧가루, 설탕, 다진 마늘, 김칫국물을 넣어주세요.

5. 만능찜 버튼을 눌러 30분 익혀주세요. 완성되면 그릇에 담은 후 대파와 참기름을 넣어 주세요.

자료=우리의 식탁 제공

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