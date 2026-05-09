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  • 난리났다 ‘당근 김밥’…줄 서지 말고 집에서 뚝딱!

  • 2026-05-09

[리얼푸드=육성연 기자] 김밥 중에서 인기가 높아진 ‘당근 김밥’, 줄 서서 기다리는 맛집도 많아졌는데요. 당근 김밥은 조리법이 어렵지 않아 집에서도 얼마든지 만들 수 있습니다.

리얼푸드가 추천하는 당근 김밥 레시피는 감칠맛이 풍부하도록 조리합니다. 잘 볶아낸 당근의 달큰하고 고소한 맛, 여기에 부드러운 달걀 지단이 어우러진 김밥입니다.

특히 기름에 살짝 볶은 당근에 다진 마늘과 참기름을 더하면 당근의 단맛이 더 깊어집니다. 재료는 간단하지만 씹을수록 깊어지는 당근의 풍미 덕분에 유명 맛집 부럽지 않은 맛을 낼 수 있어요.

요리에서 포인트는 밥보다 당근이 더 많은 김밥입니다. 당근을 씹으면서 달큼한 맛을 즐겨보세요. 속은 든든하면서 입맛은 깔끔하게 정리해 주는 한 끼입니다.

당근 김밥 [우리의 식탁 제공]
당근 김밥 [우리의 식탁 제공]

재료( 3줄 분량)

당근 3~4개, 달걀 5개, 밥 2공기, 김밥 김 3장, 다진 마늘 1큰술, 참기름 2큰술, 소금, 식용유

밥 양념 재료 : 소금 1/2 작은술, 참기름 1/2 큰술, 통깨

만들기

1. 팬에 기름을 2큰술 두르고 채를 썬 당근을 넣어 볶다가 소금을 넣어 간을 해주세요. 반쯤 볶아진 당근에 다진 마늘과 참기름을 넣어 1~2분간 볶은 후 한 김 식혀주세요.

2. 볼에 달걀을 풀고 소금을 넣어 섞은 후, 팬에 기름을 약간 두르고 달걀물을 부어 지단을 만들어주세요. 한 김 식힌 후 채를 썰어주세요.

3. 밥에 양념 재료를 넣고 섞어주세요.

4. 김밥 김에 밥을 얇게 펼치고 볶은 당근과 달걀을 넣고 말아주세요.

5. 먹기 좋게 썰어 그릇에 담고 통깨를 뿌려주세요.

자료=우리의 식탁 제공


gorgeous@heraldcorp.com

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