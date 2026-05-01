슈퍼푸드로 달콤하게…‘고구마 크림치즈 샐러드’

[리얼푸드=육성연 기자] 밋밋한 샐러드가 지루해졌다면, 슈퍼푸드로 달콤함을 가미한 메뉴를 준비해보세요. 리얼푸드 추천 레시피는 고구마를 넣은 ‘고구마 크림치즈 샐러드’입니다.

입안을 부드럽게 감싸줄 달콤하고 고소한 메뉴인데요. 특히 불 없이 전자레인지로 고구마를 익혀서 간편합니다. 여기에 진한 크림치즈와 고소한 견과류를 듬뿍 더합니다.

고구마의 자연스러운 단맛에 크림치즈의 풍미가 스며들고, 홀그레인 머스터드가 산뜻하게 뒷맛을 잡아줍니다. 큼직하게 썬 고구마와 크림치즈의 식감이 조화로운 요리죠.

전자레인지로 뚝딱! 불 없이 만드는 초간단 레시피를 즐겨보세요. 차갑게 두었다 먹으면 더 맛있는 요리입니다. 홈파티 안주나 아이들 간식 또는 브런치 메뉴로도 좋습니다.

요리 과정에서 고구마는 껍질 째 깍둑썰기하지만, 기호에 따라 껍질을 벗긴 후 부드럽게 만들어도 좋습니다.

재료

고구마 1~2개(약 250g), 크림치즈 50g, 다진견과류 50g, 마요네즈 2큰술, 홀그레인 머스타드, 1큰술

소금, 후춧가루 약간, 파슬리 가루 (생략 가능)

만들기

1, 고구마는 깨끗이 씻어 껍질 째 1cm 정도 크기로 깍둑썰기한 뒤, 물에 잠시 담가 전분을 제거해주세요.

2. 물기를 뺀 고구마를 내열 용기에 담고 젖은 키친타월을 덮은 뒤 랩을 씌워 전자레인지에 약 4분간 돌려 부드럽게 익혀주세요.

3. 익힌 고구마에 크림치즈, 마요네즈, 홀그레인 머스터드, 견과류를 넣고 고루 섞어주세요.

4. 소금과 후춧가루로 간을 맞춘 뒤 그릇에 담고, 파슬리를 뿌려 완성해주세요.

자료=우리의 식탁 제공

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