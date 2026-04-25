“만들기 너무 쉽네”…제철 K-디저트 ‘쑥버무리’

[리얼푸드=육성연 기자] 봄 제철인 쑥을 활용해 건강한 간식을 만들어 보세요. 리얼푸드의 추천 레시피는 쑥버무리입니다.

쑥의 은은한 향과 쫀득한 식감이 매력적인 간식입니다. 쑥은 특유의 향긋함뿐 아니라 몸을 따뜻하게 하고 소화에도 도움을 주는 건강 식재료입니다. 항산화 성분과 식이섬유가 풍부합니다.

제철 쑥을 고운 쌀가루와 함께 버무려 쪄내면 쫀득하면서도 포슬포슬한 식감이 살아납니다. 여기에 은은한 단맛까지 더하면 누구나 부담 없이 즐기기 좋습니다.

특히 쑥버무리는 만드는 과정이 매우 간단한데요. 요리 초보자도 쉽게 따라 할 수 있습니다. 완성된 요리는 따뜻한 차와 함께 드세요. 시원한 커피와도 잘 어울립니다.

재료

쑥 200g, 쌀가루 2+1/2컵, 물 5~6큰술, 설탕 3~4큰술, 소금 1작은술

만들기

1. 쑥은 깨끗이 씻어 먹기 좋게 썰어주세요.

2. 쌀가루에 물, 설탕, 소금을 넣고 잘 섞어주세요. (tip 가루를 꽉 쥐었을 때 뭉쳐지는 정도가 적당해요)

3. 가루를 체에 내려주세요.

4. 손질한 쑥에 쌀가루 절반 정도를 넣고 가볍게 섞어주세요.

5. 찜기에 면 보자기를 깔고 쌀가루를 적당히 뿌린 후 쑥을 얹고 쌀가루를 소복이 덮어주세요.

6. 김이 오른 찜기에서 5분간 찌고 5분 뜸을 들여주세요.

자료=우리의 식탁 제공

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