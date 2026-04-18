고소한 감자에 치즈 가득, ‘감자 치즈 그라탕’

[리얼푸드=육성연 기자] 오븐 하나로 완성하는 홈파티 메뉴를 소개합니다. 고소한 감자 맛이 일품인 ‘감자치즈그라탕’이에요.
얇게 썬 감자와 달콤한 양파, 짭짤한 베이컨, 그리고 듬뿍 올린 치즈가 어우러지는 메뉴입니다. 풍성하면서도 클래식한 그라탕맛을 즐길 수 있어요.
생크림이 감자를 부드럽게 감싸주고, 다양한 치즈들이 녹아내리며 진한 풍미를 완성합니다. 특히 양파를 볶을 때 로즈메리를 함께 넣어주면 은은한 허브 향이 스며들어 향긋하게 즐길 수 있습니다.
냉동실에 남은 자투리 치즈가 있다면 그라탕에 활용해 보세요. 여러 치즈를 섞어도 좋습니다. 조리한 그라탕에 다진 파슬리를 뿌리면 더욱 근사한 요리가 완성됩니다.
재료 (3~4인분)
감자 400g, 양파 1개, 베이컨 100g, 생크림 1컵, 치즈 300g (모차렐라, 체다, 고르곤졸라 등), 올리브오일 2큰술, 소금 1작은술, 후추 약간, 다진 파슬리 약간, 로즈메리 2줄기
만들기
1. 감자는 껍질을 벗겨 슬라이서로 얇게 썰어주세요.
2. 양파는 채를 썰어주세요. 베이컨은 1센티미터 두께로 썰어주세요.
3. 달군 팬에서 베이컨을 볶은 후 접시에 덜어놓고, 올리브오일을 두르고 양파를 갈색이 나도록 볶아주세요. 소금 후추로 간을 해주세요.
4. 오븐 용기에 올리브오일을 두른 후 감자 - 볶은 양파 - 베이컨 - 생크림 순으로 반복해서 2번 쌓아주세요.
5. 치즈를 듬뿍 올려주세요.
6. 200도로 예열한 오븐에서 30분간 구워주세요.
자료=우리의 식탁 제공
gorgeous@heraldcorp.com
Most Read Stories
REAL FOODSPREMIUM
MARKET TRENDS
April 15. 2026
인력난·인건비 부담 속에서 출입·결제·회원 관리까지 디지털화한 ‘편의점형’ 무인 24시간 짐이 일본 피트니스 시장에서 부상하고 있다. 코트라(KOTRA)에 따르면 일본 피트니스 시장은 코로나19 이후 회복 국면을 넘어 시장 규모·점포 수 모두 최고치 경신 흐름을 보인다. 성장을 견인한 업태는 저가 ‘편의점형’·무인 24시간 소형 짐이다. 인력난과 인건비 부담, 물가 상승에 따른 절약 기조가 맞물리며 상주 인력 최소화, 요금 인하가 가능한 운영 모델이 확산 중이다. 출입·결제·회원 관리의 디지털 통합은 선택이 아니라 표준이 되고 있다. 대형 체인 역시 회원·결제·출입 등 핵심 운영 시스템을 전면 재구축하는 수준으로 고도화하는 중이다. 편의점형 체인은 ‘월 3000엔대’ 가격대를 전면에 내세운다. 예를 들어 chocoZAP은 월 2980엔(세금 포함 3278엔)을 제시한다. 전국 1800개 점포 이상을 내걸고 출점 속도를 유지하고 있다. 코트라 관계자는 “편의점형 모델은 단순 운동시설을