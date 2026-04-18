고소한 감자에 치즈 가득, ‘감자 치즈 그라탕’

[리얼푸드=육성연 기자] 오븐 하나로 완성하는 홈파티 메뉴를 소개합니다. 고소한 감자 맛이 일품인 ‘감자치즈그라탕’이에요.

얇게 썬 감자와 달콤한 양파, 짭짤한 베이컨, 그리고 듬뿍 올린 치즈가 어우러지는 메뉴입니다. 풍성하면서도 클래식한 그라탕맛을 즐길 수 있어요.

생크림이 감자를 부드럽게 감싸주고, 다양한 치즈들이 녹아내리며 진한 풍미를 완성합니다. 특히 양파를 볶을 때 로즈메리를 함께 넣어주면 은은한 허브 향이 스며들어 향긋하게 즐길 수 있습니다.

냉동실에 남은 자투리 치즈가 있다면 그라탕에 활용해 보세요. 여러 치즈를 섞어도 좋습니다. 조리한 그라탕에 다진 파슬리를 뿌리면 더욱 근사한 요리가 완성됩니다.

재료 (3~4인분)

감자 400g, 양파 1개, 베이컨 100g, 생크림 1컵, 치즈 300g (모차렐라, 체다, 고르곤졸라 등), 올리브오일 2큰술, 소금 1작은술, 후추 약간, 다진 파슬리 약간, 로즈메리 2줄기

만들기

1. 감자는 껍질을 벗겨 슬라이서로 얇게 썰어주세요.

2. 양파는 채를 썰어주세요. 베이컨은 1센티미터 두께로 썰어주세요.

3. 달군 팬에서 베이컨을 볶은 후 접시에 덜어놓고, 올리브오일을 두르고 양파를 갈색이 나도록 볶아주세요. 소금 후추로 간을 해주세요.

4. 오븐 용기에 올리브오일을 두른 후 감자 - 볶은 양파 - 베이컨 - 생크림 순으로 반복해서 2번 쌓아주세요.

5. 치즈를 듬뿍 올려주세요.

6. 200도로 예열한 오븐에서 30분간 구워주세요.

자료=우리의 식탁 제공

gorgeous@heraldcorp.com