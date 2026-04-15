“가정의 달 선물하세요”…JW 메리어트 동대문 스퀘어 서울, 5월 케이크 2종

[리얼푸드=육성연 기자] JW 메리어트 동대문 스퀘어 서울은 서울 베이킹 컴퍼니(Seoul Baking Company)에서 5월 가정의 달을 맞아 스페셜 케이크 2종을 선보인다고 15일 전했다.

어린이날을 위한 ‘벌룬 퍼피(Ballon Puppy)’ 케이크는 강아지 인형 디자인이다. 오렌지 블로썸 크림에 딸기 콤포트, 라임 크런치를 더했다.

어버이날을 위한 케이크도 있다. ‘메르시 카네이션(Merci Carnation)’ 케이크는 카네이션 꽃 바구니모양을 담아냈다. 엘더 플라워 크림과 콤포트, 크런치가 어우러진 메뉴다.

어린이날 케이크 ‘벌룬 퍼피’는 5월 1일부터 5월 5일까지 판매한다. ‘메르시 카네이션’은 5월 1일부터 5월 15일까지다.

시즌 케이크들은 사전 예약을 통해 이용할 수 있다. 가격은 각 10만 5000원이다.

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