“가정의 달 선물하세요”…JW 메리어트 동대문 스퀘어 서울, 5월 케이크 2종

[리얼푸드=육성연 기자] JW 메리어트 동대문 스퀘어 서울은 서울 베이킹 컴퍼니(Seoul Baking Company)에서 5월 가정의 달을 맞아 스페셜 케이크 2종을 선보인다고 15일 전했다.
어린이날을 위한 ‘벌룬 퍼피(Ballon Puppy)’ 케이크는 강아지 인형 디자인이다. 오렌지 블로썸 크림에 딸기 콤포트, 라임 크런치를 더했다.
어버이날을 위한 케이크도 있다. ‘메르시 카네이션(Merci Carnation)’ 케이크는 카네이션 꽃 바구니모양을 담아냈다. 엘더 플라워 크림과 콤포트, 크런치가 어우러진 메뉴다.
어린이날 케이크 ‘벌룬 퍼피’는 5월 1일부터 5월 5일까지 판매한다. ‘메르시 카네이션’은 5월 1일부터 5월 15일까지다.
시즌 케이크들은 사전 예약을 통해 이용할 수 있다. 가격은 각 10만 5000원이다.
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April 15. 2026
인력난·인건비 부담 속에서 출입·결제·회원 관리까지 디지털화한 ‘편의점형’ 무인 24시간 짐이 일본 피트니스 시장에서 부상하고 있다. 코트라(KOTRA)에 따르면 일본 피트니스 시장은 코로나19 이후 회복 국면을 넘어 시장 규모·점포 수 모두 최고치 경신 흐름을 보인다. 성장을 견인한 업태는 저가 ‘편의점형’·무인 24시간 소형 짐이다. 인력난과 인건비 부담, 물가 상승에 따른 절약 기조가 맞물리며 상주 인력 최소화, 요금 인하가 가능한 운영 모델이 확산 중이다. 출입·결제·회원 관리의 디지털 통합은 선택이 아니라 표준이 되고 있다. 대형 체인 역시 회원·결제·출입 등 핵심 운영 시스템을 전면 재구축하는 수준으로 고도화하는 중이다. 편의점형 체인은 ‘월 3000엔대’ 가격대를 전면에 내세운다. 예를 들어 chocoZAP은 월 2980엔(세금 포함 3278엔)을 제시한다. 전국 1800개 점포 이상을 내걸고 출점 속도를 유지하고 있다. 코트라 관계자는 “편의점형 모델은 단순 운동시설을