암스테르담, 공공장소 육류 광고 금지

[리얼푸드=육성연 기자] 네덜란드 수도 암스테르담이 공공장소에서 육류 관련 광고를 금지하는 정책을 도입할 예정이다.
한국농수산식품유통공사(aT)의 농식품수출정보(KATI)에 따르면 이번 조치는 기후변화 대응과 지속가능한 소비 전환을 목표로 추진한다. 도시 차원에서 기후에 부정적 영향을 미치는 광고를 제한하는 대표적인 사례로 평가된다.
암스테르담 시의회는 지난 1월 해당 정책을 승인했다. 오는 5월 1일부터 공공장소와 대중교통 네트워크에서 관련 광고가 금지된다. 금지 대상에는 항공 여행, 크루즈 여행, 내연기관 차량 등 화석연료 기반 제품·서비스 광고와 육류 광고가 포함된다.
이 정책은 녹색정당(GroenLinks)과 동물복지정당(Partij voor de Dieren)이 공동으로 추진했다. 기후변화 대응과 식품 소비 패턴 변화 촉진을 목표로 한다. 암스테르담은 2020년 해당 정책을 처음 제안했다. 시행될 경우 육류 광고까지 포함해 금지하는 세계 최초의 수도가 될 전망이다.
aT 관계자는 “이번 암스테르담의 광고 금지 정책은 기후정책이 에너지·교통 분야를 넘어 소비문화와 광고 규제 영역까지 확대되고 있음을 보여주는 사례”라고 말했다. 특히 “지방정부 차원에서 기후 영향이 큰 제품의 홍보를 제한하는 정책이 확산할 경우, 기업의 마케팅 전략에도 구조적 변화가 나타날 가능성이 있다”고 봤다.
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April 08. 2026
중국 편의점 시장이 젊은 층의 트렌드에 맞춰 변화하고 있다. 코트라(KOTRA)에 따르면 중국의 Z세대는 편의점을 더 이상 ‘저가 대체재’로 인식하지 않는다. 그들에게 편의점은 공감∙치유∙의식감∙비주얼리즘∙독창성을 충족시키는 ‘감성소비의 놀이터’로 진화하고 있다. 실제 상하이 청년연구센터와 Soul APP가 공동 실시한 ‘Z세대 소비 행태조사’에 따르면, 응답자의 90% 이상이 구매 결정에 있어 ‘정서적 가치’를 중요하게 고려했다. 56%는 자신의 즐거움을 위해 기꺼이 지출한다고 답했다. 이런 흐름 속에서 편의점의 주요 상품 구성도 변화하고 있다. 지역 특색을 살린 중소형 브랜드 제품이 강세를 보이고 있다. 핵심 소비층으로 떠오른 Z세대의 감성과 정서를 자극하는 상품들이 진열대를 빠르게 채워나가고 있다. 특히 ‘체중 증가에 대한 죄책감 없이 음미할 수 있다’라는 가벼운 스낵이 새로운 트렌드로 떠올랐다. Z세대의 ‘정서적 가치’ 소비 트렌드는 단순히 유행하는 상품 몇 개의 등장에 그치