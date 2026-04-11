상큼한데 부드럽다, ‘새우마요 브로콜리’

[리얼푸드=육성연 기자] 브로콜리를 상큼하면서도 부드럽게 만드는 볶음 요리를 소개합니다.
‘새우마요 브로콜리’는 노릇하게 구운 탱글탱글한 새우에 부드러운 마요 소스를 더한 레시피인데요. 전분을 살짝 입힌 새우를 팬에 구워 겉면에 은은한 코팅감을 살립니다. 여기에 마요네즈, 케첩, 꿀을 섞은 부드러운 소스를 더하면 완성입니다.
튀기지 않아 기름 부담은 적고, 새우는 담백하게 익어 소스와 잘 어울려요. 브로콜리는 살짝 볶아 아삭한 식감을 살려줍니다. 마요네즈가 들어가지만, 레몬즙이 더해져 느끼함 없이 깔끔하게 즐길 수 있어요.
조리 시간은 20분입니다. 바쁜 날 한 접시 요리로 좋고, 밥반찬부터 가벼운 술안주까지 두루 활용하기 좋습니다.
재료(2~3인분)
냉동 손질 새우 20마리, 브로콜리 1/2송이, 마요네즈 4큰술, 케첩 2큰술, 꿀 1큰술, 레몬즙 1큰술, 식용유 적당량, 다진 땅콩 1/2큰술, 전분 3큰술, 소금, 후춧가루 약간
만들기
1. 브로콜리는 송이 째 떼어낸 후 큰 것은 반으로 잘라주세요. 손질 새우는 물기 제거 후 전분을 얇게 묻혀주세요.
2. 볼에 마요네즈, 케첩, 꿀, 레몬즙을 넣고 잘 섞어 새우마요 소스를 만들어주세요.
3. 팬에 식용유를 넉넉히 두르고 새우를 넣어 볶아주세요.
4. 브로콜리를 넣고 소금, 후춧가루를 뿌리세요. 소스를 넣어 빠르게 볶은 후 불을 꺼주세요.
5. 접시에 담고 다진 땅콩이나 깨를 뿌려 주세요.
자료=우리의 식탁 제공
gorgeous@heraldcorp.com
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April 08. 2026
중국 편의점 시장이 젊은 층의 트렌드에 맞춰 변화하고 있다. 코트라(KOTRA)에 따르면 중국의 Z세대는 편의점을 더 이상 ‘저가 대체재’로 인식하지 않는다. 그들에게 편의점은 공감∙치유∙의식감∙비주얼리즘∙독창성을 충족시키는 ‘감성소비의 놀이터’로 진화하고 있다. 실제 상하이 청년연구센터와 Soul APP가 공동 실시한 ‘Z세대 소비 행태조사’에 따르면, 응답자의 90% 이상이 구매 결정에 있어 ‘정서적 가치’를 중요하게 고려했다. 56%는 자신의 즐거움을 위해 기꺼이 지출한다고 답했다. 이런 흐름 속에서 편의점의 주요 상품 구성도 변화하고 있다. 지역 특색을 살린 중소형 브랜드 제품이 강세를 보이고 있다. 핵심 소비층으로 떠오른 Z세대의 감성과 정서를 자극하는 상품들이 진열대를 빠르게 채워나가고 있다. 특히 ‘체중 증가에 대한 죄책감 없이 음미할 수 있다’라는 가벼운 스낵이 새로운 트렌드로 떠올랐다. Z세대의 ‘정서적 가치’ 소비 트렌드는 단순히 유행하는 상품 몇 개의 등장에 그치