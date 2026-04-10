호떡이 단백질 셰이크로…티젠 ‘요밀 씨앗호떡맛’

[리얼푸드=육성연 기자] 음료 전문기업 티젠(TEAZEN)이 단백질 셰이크로 재해석한 ‘요밀 씨앗호떡맛’을 올리브영에 선보인다고 10일 전했다.
신제품은 단백질 쉐이크 ‘요밀(YO! MEAL)’의 세 번째 품목이다. 프로틴 요거트와 팥빙수 맛에 이은 ‘씨앗호떡맛’이다. 해바라기씨, 아몬드, 땅콩 등 바삭한 토핑을 넣었다.
제품은 고단백, 고식이섬유로 설계했다. 파우치 1개로 한 끼에 필요한 단백질 20g을 채울 수 있다. 식이섬유는 4.8g 들어 있다. 여기에 포스트바이오틱스를 더했다. 또 식물 단백질(분리대두단백)을 사용해 유당불내증이 있는 사람도 섭취할 수 있다.
‘요밀 씨앗호떡맛’은 파우치형 단백질 셰이크다. 물만 채워 흔들면 된다.
티젠 관계자는 “한국인의 길거리 간식인 씨앗호떡을 사계절 즐길 수 있도록 단백질 셰이크로 만들었다”라며, “맛과 영양을 고려한 요밀 신제품”이라고 소개했다.
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April 08. 2026
중국 편의점 시장이 젊은 층의 트렌드에 맞춰 변화하고 있다. 코트라(KOTRA)에 따르면 중국의 Z세대는 편의점을 더 이상 ‘저가 대체재’로 인식하지 않는다. 그들에게 편의점은 공감∙치유∙의식감∙비주얼리즘∙독창성을 충족시키는 ‘감성소비의 놀이터’로 진화하고 있다. 실제 상하이 청년연구센터와 Soul APP가 공동 실시한 ‘Z세대 소비 행태조사’에 따르면, 응답자의 90% 이상이 구매 결정에 있어 ‘정서적 가치’를 중요하게 고려했다. 56%는 자신의 즐거움을 위해 기꺼이 지출한다고 답했다. 이런 흐름 속에서 편의점의 주요 상품 구성도 변화하고 있다. 지역 특색을 살린 중소형 브랜드 제품이 강세를 보이고 있다. 핵심 소비층으로 떠오른 Z세대의 감성과 정서를 자극하는 상품들이 진열대를 빠르게 채워나가고 있다. 특히 ‘체중 증가에 대한 죄책감 없이 음미할 수 있다’라는 가벼운 스낵이 새로운 트렌드로 떠올랐다. Z세대의 ‘정서적 가치’ 소비 트렌드는 단순히 유행하는 상품 몇 개의 등장에 그치