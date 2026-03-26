요거트·말차·비스켓이면 끝…‘말차 요거트치즈케이크’

[리얼푸드=육성연 기자] 전 세계적인 말차 열풍이 여전히 뜨겁습니다. 말차 음료뿐 아니라 말차를 이용한 케이크나 빵류 등 디저트도 인기인데요.
리얼푸드가 소개하는 이번 레시피는 말차를 넣은 초간단 디저트입니다. 진한 그릭요거트의 꾸덕함에
말차의 은은한 쌉싸름함이 더해진 ‘말차 요거트 치즈케이크’입니다.
만드는 재료도 간단하고, 불 없이 후다닥 만들 수 있어요. 오븐 없이 냉장 숙성만으로 완성돼 베이킹이 부담스러운 이들도 쉽게 만들 수 있습니다.
요거트에 통밀 비스킷을 꽂아 함께 굳혀내면 비스킷이 자연스럽게 부드러워집니다. 치즈케이크 같은 식감이에요. 말차 파우더와 꿀을 더해 달콤쌉싸름한 풍미를 살리면 손님맞이 홈카페 디저트로 좋습니다.
말차 대신 코코아 파우더로 응용해도 좋습니다. 블루베리나 딸기를 곁들이면 색감과 상큼함이 살아납니다.
재료(2인분)
기본 재료 : 그릭요거트 1통(350g), 통밀 비스킷 1봉지
토핑 재료 : 말차 파우더 1큰술, 꿀 2큰술
만들기
1. 밀폐용기에 그릭요거트를 붓고 비스킷을 꽂아주세요.
2. 뚜껑을 덮어 냉장고에서 약 6시간 정도 굳혀주세요.
3. 케이크를 접시에 담고 말차 파우더와 꿀을 곁들여 맛있게 즐겨주세요.
자료=우리의 식탁 제공
gorgeous@heraldcorp.com
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March 25. 2026
비만치료제가 미국 식품 소비 지도를 바꾸고 있다고 코트라(KOTRA)가 전했다. 우선 감량에 성공한 핵심 소비층을 중심으로 식품 소비의 ‘절대량’이 줄어드는 추세다. 특히 액상과당이나 초가공식품 대신 소량의 건강식 위주로 식단이 재편되고 있다. 미국 코넬대학교 조사에 따르면, 비만치료제 사용자가 있는 가구의 식품 지출은 이전 대비 5.3% 감소했다. 고소득층은 그 폭이 8.2%에 달했다. 투약 기간이 길어질수록 지출 감소세는 뚜렷해졌다. 특히 과자·베이커리 등 가공식품과 간식류 소비가 유의미하게 급감했다. 기업들은 브랜드 분사와 ‘소량·고단백’ 중심의 체질 개선을 단행하는 모양새다. 유니레버(Unilever)는 최근 아이스크림 사업부를 ‘더 매그넘 아이스크림 컴퍼니(The Magnum Ice Cream Company)’로 독립 분사하며 선제 대응에 나섰다. 분사 후 첫 실적 발표에서 북미와 유럽 시장 판매량이 3.1% 감소하자, 한입 크기의 소형 제품과 저당·고단백 라인업 확대를 해