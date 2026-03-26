요거트·말차·비스켓이면 끝…‘말차 요거트치즈케이크’

[리얼푸드=육성연 기자] 전 세계적인 말차 열풍이 여전히 뜨겁습니다. 말차 음료뿐 아니라 말차를 이용한 케이크나 빵류 등 디저트도 인기인데요.

리얼푸드가 소개하는 이번 레시피는 말차를 넣은 초간단 디저트입니다. 진한 그릭요거트의 꾸덕함에

말차의 은은한 쌉싸름함이 더해진 ‘말차 요거트 치즈케이크’입니다.

만드는 재료도 간단하고, 불 없이 후다닥 만들 수 있어요. 오븐 없이 냉장 숙성만으로 완성돼 베이킹이 부담스러운 이들도 쉽게 만들 수 있습니다.

요거트에 통밀 비스킷을 꽂아 함께 굳혀내면 비스킷이 자연스럽게 부드러워집니다. 치즈케이크 같은 식감이에요. 말차 파우더와 꿀을 더해 달콤쌉싸름한 풍미를 살리면 손님맞이 홈카페 디저트로 좋습니다.

말차 대신 코코아 파우더로 응용해도 좋습니다. 블루베리나 딸기를 곁들이면 색감과 상큼함이 살아납니다.

재료(2인분)

기본 재료 : 그릭요거트 1통(350g), 통밀 비스킷 1봉지

토핑 재료 : 말차 파우더 1큰술, 꿀 2큰술

만들기

1. 밀폐용기에 그릭요거트를 붓고 비스킷을 꽂아주세요.

2. 뚜껑을 덮어 냉장고에서 약 6시간 정도 굳혀주세요.

3. 케이크를 접시에 담고 말차 파우더와 꿀을 곁들여 맛있게 즐겨주세요.

자료=우리의 식탁 제공

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